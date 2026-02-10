Venüs aslında "ölü gezegen" değil mi?

Venüs aslında "ölü gezegen" değil mi?
Yayınlanma:
Güncelleme:
Bilim insanları, Venüs’ün derinliklerinde, volkanik patlamalarla oluşmuş gizli tüneller keşfedildiğini açıkladı.

İtalya'daki Trento Üniversitesi'nden araştırmacılar, NASA’nın Magellan görevinden kalan radar verilerini gelişmiş teknolojilerle yeniden incelediklerini duyurdu.

venuste-gizli-tuneller-kesfedildi-1160279-344556.jpg

Çalışmalar sonucu dev yanardağ Nyx Mons’un yamaçlarında yer altına uzanan boşluklar tespit edildiği bildirildi.

Bu keşfin, Venüs’ün jeolojik olarak "ölü bir gezegen" olduğu yönündeki eski teorileri sarstığı kaydedildi.

YENİ UZAY GÖREVLERİ VENÜS’TEKİ VOLKANİK İZLERİ ARAŞTIRACAK

Uzmanlar, gelecekte yapılacak ‘EnVision’ gibi yeni uzay görevlerinin, volkanik izleri çok daha derinlemesine inceleyeceğini belirterek, yerin yüzlerce metre altına nüfuz edebilen radar sistemleriyle bu tünellerin tam uzunluğunu ve iç yapısını belirlemeyi hedeflediklerini aktardı.

Bu gizli yer altı koridorlarının, Venüs’e gönderilecek robotik keşif araçları için gezegenin aşırı sıcaklarından korunabilecekleri doğal sığınaklar olma potansiyeli taşıdığı da ifade edildi.

KAYNAK: DHA

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Milyonlar borç içinde: Yapılandırma ne zaman gelecek?
Türklere vize muafiyeti geldi: Balkanlar’dan sonra büyük sürpriz
Türklere vize kalktı
Altında yeni hafta hızlı başladı: 7 bin TL eşiği testte!
Altın kritik eşiği aştı
Eskişehirspor'un sponsoru dünya devinin tamamını satın aldı
Eskişehirspor'un sponsoru dünya devinin tamamını satın aldı
Mesut Özarslan kimdir?
Mesut Özarslan kimdir?
James Bond filmine sahne olan köprünün yıkımına başlandı
Adana'daki James Bond Köprüsü yıkılıyor
Meteoroloji tarih verdi: Fırtına geliyor
Meteoroloji tarih verdi
Fırtına geliyor
Günde 500 tondan fazla topluyorlar! Kasalarla traktörlere yükleniyor: Kilosu 15 TL
Günde 500 tondan fazla topluyorlar
Kasalarla traktörlere yükleniyor: Kilosu 15 TL
Pazarın üçte biri onların: Orta sınıf SUV araçlarda en ucuz 10 model
Büyüyünce Cybertruck olmak istiyorum!
Ruslar bu minibüsü üretmeyi planlıyor
Büyüyünce Cybertruck olmak istiyorum!
Dünya
Epstein’in suç ortağı Maxwell susma hakkını kullandı! Trump’a “af çağrısı” komiteyi karıştırdı
Epstein’in suç ortağı Maxwell susma hakkını kullandı! Trump’a “af çağrısı” komiteyi karıştırdı
Noam Chomsky'nin eşinden Epstein özrü
Noam Chomsky'nin eşinden Epstein özrü