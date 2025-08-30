Ünlü isimlerden 'Filistin'e destek yürüyüşü'

İsrail saldırısı altında bulunan Gazze'deki durumu ve Filistinlilerin yaşadığı sıkıntıları Venedik Film Festivali çerçevesinde gündeme getirmek isteyen binlerce kişi, festivalin yapıldığı Lido Adası'ndaki Santa Elisabetta Meydanı’nda bir araya geldi. Yaklaşık 700 kişi de Filistin bayraklarıyla donattıkları küçük bir vapurla Lido Adası'na ulaştı.

İşçi sendikalarından üniversite öğrencilerine, Tecla Insolia, Donatella Finocchiaro, Ottavia Piccolo, Lorenzo Zebetti gibi İtalyan sinema dünyasından yıldızların da destek verdiği yürüyüşte, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının yanı sıra Batılı hükümetlerin İsrail'e suç ortaklığı yapması protesto edildi.

Göstericiler, Batılı hükümetlerden İsrail'e silah satışını durdurmasını talep etti.

Filistin bayrağı renklerinde "Soykırımı durdurun" yazılı pankartın açıldığı yürüyüşte, sık sık "Özgür Filistin" ve "Nehirden denize özgür Filistin" sloganları atıldı.

Organizatörler, korteje katılanların sayısının 5 bin kişi olduğunu duyurdu.

Yürüyüş, festivalin yapıldığı Sinema Sarayı'nın da bulunduğu Guglielmo Marconi Caddesi'nde son buldu.

İtalyan polisi, festivalin yapıldığı noktada geniş güvenlik önlemleri aldı.

Bu arada, festivalin dünkü bölümünde Faslı yönetmen Maryam Touzani ve yapımcı Nabil Ayouch, kırmızı halıda Filistin halkına destek için bir çantanın iç bölmesi şeklinde tasarlanmış "Gazze'de soykırımı durdurun" yazısı açtı.

- Festival, Gazze tartışmaları eşliğinde başlamıştı

Filistin destekçisi bir grup da festivalin başladığı 27 Ağustos'ta Lido'daki Sinema Sarayı'nın önünde bir araya gelmiş ve festival yönetiminden kamuoyuna açık bir tavır almasını ve İsrail'in Filistin'de işlediği "soykırımı" kınamasını talep etmişti.

Göstericiler, Filistin bayrakları ve "Özgür Filistin, soykırımı durdurun" yazılı pankart açmıştı.

- Yüzlerce sanatçı, Venedik Film Festivali'ne "Gazze'deki soykırımı kınayın" çağrısı yaptı

Aralarında Matteo Garrone, Abel Ferrara ve Ken Loach gibi dünyaca ünlü yönetmen ve yapımcıların da bulunduğu yüzlerce sinema sanatçısı, "Venice4Palestine (Filistin İçin Venedik)" girişimi olarak, Venedik Film Festivali'nin, Gazze'deki insani krizi ve soykırımı kınamasını talep eden açık mektup imzalamıştı.

Mektupta, festival ve ana organizatöre, "Gazze'de devam eden soykırımı ve İsrail hükümeti ile ordusu tarafından yürütülen Filistin'deki etnik temizliği açıkça kınaması" çağrısı yapılmıştı.

Etkinliğin ana organizatörü de sanatçıların mektubuna yanıt olarak, festival ve organizasyonun tarih boyunca "toplumu ve dünyayı ilgilendiren tüm en acil konulara duyarlılık ve açık tartışma ortamı sağladığını" savunmuştu.