Uluslararası Af Örgütü'nden İran'a "protestocu katliamına son verin" çağrısı

Uluslararası Af Örgütü, İran’da devam eden protestolara yönelik güvenlik güçlerinin uyguladığı ölümcül şiddete dikkat çekerek, dünya kamuoyuna "protestocu katliamına son verin" çağrısında bulundu. Güvenlik güçlerinin barışçıl gösterilere karşı hukuka aykırı güç kullandığını savunan örgüt, uluslararası toplumu daha fazla can kaybını önlemek adına acil ve somut adımlar atmaya davet etti.

EKONOMİK KRİZDEN SOSYAL PATLAMAYA GİDEN SÜREÇ

Açıklamada, 28 Aralık 2025’te başlayan eylemlerin temelinde para birimindeki aşırı değer kaybı, yaşam koşullarının ağırlaşması ve kamu hizmetlerindeki yetersizliklerin yattığı belirtildi. Tahran’daki Kapalı Çarşı esnafının kepenk kapatmasıyla tetiklenen bu sürecin, kısa sürede rejim karşıtı kitlesel bir harekete dönüştüğü vurgulandı. Örgüt, 8 Ocak’tan itibaren uygulanan genel internet kesintisinin, yaşanan ağır hak ihlallerini dünya kamuoyundan gizleme amacı taşıdığını ifade etti.

HASTANELER VE MORGLARDAKİ AĞIR TABLO

Güvenlik güçlerinin silahsız göstericilere karşı demir bilye ve av tüfekleri kullandığının belgelendiği aktarılan açıklamada, hastanelerin yaralılarla dolup taştığı bilgisine yer verildi. Ailelerin hayatını kaybeden yakınlarını morglarda ve geçici depolama alanlarında aramak zorunda kaldığı belirtilirken, baskı mekanizmalarının daha önce benzeri görülmemiş bir boyuta ulaştığı kaydedildi.

GÖZALTINDAKİ İŞKENCE RİSKİ VE İDAM TEHDİDİ

Toplu gözaltı operasyonlarının hız kesmeden sürdüğüne işaret eden Uluslararası Af Örgütü, gözaltına alınan kişilerin işkence ve kötü muamele tehdidi altında olduğunu duyurdu. Ayrıca İranlı yetkililerin yaptığı sert açıklamaların, protestocuların ölüm cezasıyla karşı karşıya kalabileceği endişesini güçlendirdiği belirtildi. Örgüt, bu durumun uluslararası hukuk açısından kabul edilemez olduğunu vurguladı.

DİPLOMATİK MÜDAHALE VE HUKUKİ ADIMLAR İÇİN ÇAĞRI

Cezasızlığın son bulması için uluslararası toplumun sorumluluk alması gerektiğini belirten örgüt, BM İnsan Hakları Konseyi ve Güvenlik Konseyi’nde özel oturumlar düzenlenmesini talep etti. Diplomatik baskının artırılması gerektiğini savunan açıklama, İran’daki durumun Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne taşınması olasılığının ciddi şekilde değerlendirilmesi gerektiği çağrısıyla son buldu.