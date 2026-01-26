İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın oğlundan internet kısıtlamasına tepki!

İran’daki protestolar ve beraberindeki internet kısıtlamaları sürerken, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın oğlu Yusuf Pezeşkiyan, sosyal medya hesabı üzerinden rejimin dijital yasaklarına sert tepki gösterdi. İnterneti kapatmanın bir çözüm olmadığını savunan Pezeşkiyan, bu durumun memnuniyetsizliği daha da artırdığı uyarısında bulundu.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın oğlu Yusuf Pezeşkiyan, ülkede devam eden internet kısıtlamalarına yönelik çıkış yaparak, rejimin şiddet içeren görüntülerin yayılmasını engelleme çabasının hiçbir sorunu çözmeyeceğini ifade etti. Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, bu tür yasakların yalnızca halktaki memnuniyetsizliği körüklediğini savunan Pezeşkiyan, kısıtlamaların "memnun olmayanlar listesine yenilerini eklediğini" vurguladı.

TOPLUMSAL GERÇEKLERLE YÜZLEŞME VE GÜVENLİK GÜÇLERİNİN HATALARI

İnterneti kapatmanın sorunu ortadan kaldırmayıp sadece ertelediğini belirten Yusuf Pezeşkiyan, protestolardaki şiddet videolarıyla yüzleşmenin kaçınılmaz bir süreç olduğunu dile getirdi. Güvenlik kurumlarının internetin varlığıyla birlikte asayişi sağlaması gerektiğini savunan Pezeşkiyan, olayların profesyonel gruplarca şiddete döküldüğünü ancak bu süreçte kolluk kuvvetlerinin de hatalar yapmış olabileceğini ve bu yanlışların savunulmayarak ele alınması gerektiğini belirtti.

KORKUTAN CAN KAYBI TAHMİNLERİ

İnternet kısıtlamalarının aralıklarla gevşetilmesi, sokaktaki ağır tabloyu yavaş da olsa ortaya koyuyor. İnsan hakları örgütleri birkaç bin ölüm vakasını belgelerken, Norveç merkezli İran İnsan Hakları kuruluşu nihai can kaybı sayısının 25 bine ulaşabileceği uyarısında bulunuyor. Öte yandan sağlık alanından gelen bilgiler durumun vehametini artırıyor; Tahran Farabi Göz Hastanesi yetkilileri, protestolar başladığından bu yana binden fazla kişiye acil göz ameliyatı yaptıklarını ve kliniklerin dolup taştığını açıklıyor.

EKONOMİK FELAKET VE TİCARİ KAYIPLAR

Kesintiler yalnızca toplumsal hayatı değil, İran ekonomisini de derinden sarsıyor. Tahran borsası dört gündür düşüş eğilimindeyken, riyal dolar karşısında hızla değer kaybetmeye devam ediyor. İran Bilgisayar Ticareti Örgütü'ne göre internet kesintisinin günlük maliyeti 20 milyon dolara ulaşırken, kamyon şoförleri elektronik belge eksikliği nedeniyle sınır kapılarında mahsur kalıyor. Güvenlik birimlerine yakın yayın organları dahi çarşı ve dükkanlardaki ticaret hacminin ciddi oranda düştüğünü kabul ediyor.

