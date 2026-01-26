İran'dan ABD savaş gemilerine 'kanlı' tehdit

İran'dan ABD savaş gemilerine 'kanlı' tehdit
Yayınlanma:
ABD’ye ait savaş gemileri bölgeye doğru ilerlerken, İran yönetimi Tahran’ın en işlek meydanına, ABD uçak gemisinin kan gölüne döndüğü dev bir görsel yerleştirdi

ABD ile İran arasında, ülke genelindeki protestolara yönelik sert müdahalelerin ardından tırmanan gerilim, askeri hareketlilik ve sembolik mesajlarla yeni bir boyuta taşındı. ABD savaş gemilerinin Orta Doğu’ya ilerleyişi sürerken, İranlı yetkililer Tahran’ın merkezindeki Enghelab Meydanı’na ABD’ye yönelik dev bir duvar resmi yerleştirdi.

TAHRAN MEYDANINDA DİKKAT ÇEKEN 'KANLI' TASVİR

The Guardian’da yer alan habere göre, meydana asılan görselde bir uçak gemisinin kuşbakışı görüntüsü yer aldı. Resimde, güvertede hasar görmüş ve patlayan savaş uçakları ile cesetler resmedildi. Geminin arkasında suya doğru akan kan izlerinin, ABD bayrağının çizgilerini andıran bir desen oluşturması dikkat çekti. Görselin köşesine ise İran'ın ABD'ye net mesajı olarak yorumlanan şu cümle yazıldı: "Rüzgâr eken, fırtına biçer."

Devlet tarafından çağrılan toplanmalar için kullanılan Enghelab Meydanı'ndaki bu alan, yetkililer tarafından ulusal gün ve gelişmelere göre değiştirilen görsellere ev sahipliği yapıyor.

KARŞILIKLI RESTLEŞME: PARMAĞIMIZ TETİKTE

Enghelab Meydanı’ndaki görselin açılışı, USS Abraham Lincoln uçak gemisi ve ona eşlik eden savaş gemilerinin bölgeye doğru ilerlediği kritik bir döneme denk getirildi.

İran savaşının eli kulağında!İran savaşının eli kulağında!

İran Devrim Muhafızları Komutanı, cumartesi günü yaptığı açıklamada güçlerinin 'her zamankinden daha hazır, tetiği çekmeye parmağı hazır' olduğunu duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump ise gemilerin 'her ihtimale karşı' bölgeye sevk edildiğini belirterek, gerekirse harekete geçmeye karar verebileceğini söyledi.

GERİLİMİN PERDE ARKASI

İki ülke arasındaki tansiyon, İran genelindeki protestolara yönelik sert müdahalelerle zirveye çıktı. Süreç içerisinde binlerce kişi hayatını kaybederken, on binlerce kişi gözaltına alındı. ABD Başkanı Trump, İran’ın barışçıl protestocuları öldürmeye devam etmesi ya da gözaltına alınanlar hakkında toplu infazlara girişmesi halinde askeri müdahalede bulunmakla tehdit etmişti.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Dünya vites yükseltti! 1 gün artık 24 saat değil
Dünya vites yükseltti!
1 gün artık 24 saat değil
Sadettin Saran'ın seçimde aday olmayacağını açıkladı
Çok kuvvetli sağanak geliyor: Bakanlık 9 ilde sarı kodlu alarm verdi
Çok kuvvetli sağanak geliyor: Bakanlık 9 ilde sarı kodlu alarm verdi
Meteoroloji açıkladı: Bu gece başlayacak 4 gün şakır şakır yağacak
Yargıtay’dan emeklilikte kritik karar: Tek başına sigorta girişi yetmez
Yargıtay’dan emeklilikte kritik karar: Tek başına sigorta girişi yetmez
Meteoroloji tek tek saydı: Kuvvetli yağış, kar ve çığ tehlikesine karşı uyardı
Instagram'da takip etme dönemi sona eriyor
Instagram'da takip etme dönemi sona eriyor
Kiracılara mahkemeden kötü haber: Evi boşaltanlara bile geliyor
Kiracılara mahkemeden kötü haber: Evi boşaltanlara bile geliyor
Tişörtlerin yakasındaki üçgenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Sadece moda detayı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!
Tişörtlerin yakasındaki üçgenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Sadece moda detayı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!
Play off öncesi en kritik maç iptal oldu
Play off öncesi en kritik maç iptal oldu
Dünya
Göçmen polisinin ikinci cinayeti ABD'yi karıştırdı! Trump suçu demokratlara attı: Obama vatandaşları sokağa çağırdı!
Göçmen polisinin ikinci cinayeti ABD'yi karıştırdı! Trump suçu demokratlara attı: Obama vatandaşları sokağa çağırdı!
En uzun teleferik açıldı: 4.5 kilometre sürüyor
En uzun teleferik açıldı: 4.5 kilometre sürüyor