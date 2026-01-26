İran'dan ABD savaş gemilerine 'kanlı' tehdit

ABD ile İran arasında, ülke genelindeki protestolara yönelik sert müdahalelerin ardından tırmanan gerilim, askeri hareketlilik ve sembolik mesajlarla yeni bir boyuta taşındı. ABD savaş gemilerinin Orta Doğu’ya ilerleyişi sürerken, İranlı yetkililer Tahran’ın merkezindeki Enghelab Meydanı’na ABD’ye yönelik dev bir duvar resmi yerleştirdi.

TAHRAN MEYDANINDA DİKKAT ÇEKEN 'KANLI' TASVİR

The Guardian’da yer alan habere göre, meydana asılan görselde bir uçak gemisinin kuşbakışı görüntüsü yer aldı. Resimde, güvertede hasar görmüş ve patlayan savaş uçakları ile cesetler resmedildi. Geminin arkasında suya doğru akan kan izlerinin, ABD bayrağının çizgilerini andıran bir desen oluşturması dikkat çekti. Görselin köşesine ise İran'ın ABD'ye net mesajı olarak yorumlanan şu cümle yazıldı: "Rüzgâr eken, fırtına biçer."

Devlet tarafından çağrılan toplanmalar için kullanılan Enghelab Meydanı'ndaki bu alan, yetkililer tarafından ulusal gün ve gelişmelere göre değiştirilen görsellere ev sahipliği yapıyor.

KARŞILIKLI RESTLEŞME: PARMAĞIMIZ TETİKTE

Enghelab Meydanı’ndaki görselin açılışı, USS Abraham Lincoln uçak gemisi ve ona eşlik eden savaş gemilerinin bölgeye doğru ilerlediği kritik bir döneme denk getirildi.

İran savaşının eli kulağında!

İran Devrim Muhafızları Komutanı, cumartesi günü yaptığı açıklamada güçlerinin 'her zamankinden daha hazır, tetiği çekmeye parmağı hazır' olduğunu duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump ise gemilerin 'her ihtimale karşı' bölgeye sevk edildiğini belirterek, gerekirse harekete geçmeye karar verebileceğini söyledi.

GERİLİMİN PERDE ARKASI

İki ülke arasındaki tansiyon, İran genelindeki protestolara yönelik sert müdahalelerle zirveye çıktı. Süreç içerisinde binlerce kişi hayatını kaybederken, on binlerce kişi gözaltına alındı. ABD Başkanı Trump, İran’ın barışçıl protestocuları öldürmeye devam etmesi ya da gözaltına alınanlar hakkında toplu infazlara girişmesi halinde askeri müdahalede bulunmakla tehdit etmişti.