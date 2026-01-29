Ülkesi alev alev yanarken sahnede şarkı söyledi! Arjantin Devlet Başkanı Milei'ye tepki yağıyor

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, Arjantin’in Patagonya bölgesinde kontrol altına alınamayan yangınlar yaşanırken eski sevgilisi, şarkıcı Fatima Florez’in konserine katıldı. Konserde sahneye çıkarak Florez ile birlikte rock şarkıları söyleyen Milei, Patagonya yangınlar nedeniyle harap olurken eğlendiği gerekçesiyle tepki çekti.

El Mundo'nun haberine göre, konserde Milei, "Olağanüstü bir sanatçı olduğu için onunla aynı sahnede olmama izin verdiğiniz için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. Başkan Milei, 2023 yılının aralık ayında başlayan görev süresinin başında şarkıcı Fatima Florez ile bir ilişki yürüttüğünü ancak daha sonra sonra erdiğini belirterek "Fatima çok yetenekli, çalışkan, eşsiz, zeki ve hızlı bir mizah anlayışına sahip biri; ama tüm bu harika özelliklerinin yanı sıra harika bir insan" dedi.

SEYİRCİLER “ÖP” DİYE TEZAHÜRAT YAPTI!

Konserin ardından Florez, kendisine yöneltilen "Bir zamanlar yaşanan ve dün gece pek çok insanın önünde tekrarlanan o sonsuz kucaklaşmada, kulağınıza fısıldadığı şeylerin görüntülerini gördüm. Bize onun size ne sorduğu hakkında bir şeyler söyleyebilir misiniz?" sorusuna "Bana 'Çok mutluyum, son derece mutluyum' dedi. Ben de 'Öyleyiz, öyleyiz' dedim. Her şey o kadar mükemmel, o kadar güzeldi ki, sanki bir peri masalı gibiydi, planlanmış olsaydı imkansız olurdu. Gerçekti" yanıtını verdi. Konserde birlikte dans eden Milei ve Florez için seyirciler “öp” diyerek tezahüratta bulundu.

YANGINLAR SÜRERKEN KONSERDE ŞARKI SÖYLEMESİ TEPKİ ÇEKTİ!

Arjantin’in Patagonya bölgesinde başlayan orman yangınları, günlerdir devam ederken alevler, güneydeki Chubut eyaletinde 2 bin 200 hektardan fazla alana zarar verdi.

Milei eski sevgilisi ile şarkı söylerken yetkililer, en az on evin yıkıldığını ve yüzlerce kişinin tahliye edildiğini ifade etti fakat şimdiye kadar herhangi bir can kaybı bildirilmedi. Kontrol altına alınamayan yangın, Chubut'taki Los Alerces Milli Parkı'na kadar ulaştı ve bölgenin en önemli yolu olan 40 numaralı karayolunun bir bölümünde trafik tamamen durdu.

İl yetkilileri, yangının kasten çıkarıldığını doğrularken sorumluların yakalanmasına yol açacak bir bilginin verilmesi halinde 50 milyon peso (yaklaşık 34.000 dolar) ödül teklif edildi. Yaklaşık 350 itfaiyeci yangını kontrol altına alma çalışmalarını yürütürken Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei’in, konsere katılarak şarkı söylemesi Arjantin halkının tepkisine yol açtı.

HEDİYE ETTİĞİ KİTAP DA TEPKİ ÇEKMİŞTİ!

İspanya’nın önemli gazetelerinden El Pais, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei’nin kabinesine hediye olarak verdiği kitaba tepki göstermişti. Milei, başkanlık konutunda bakanlarla bir araya geldiği yemekte, bakanlarına Amerikalı ekonomist Walter Block’un tartışmalı eseri Defending the Indefensible’i hediye etmişti. Söz konusu kitabın, uyuşturucu kaçakçılarını ve çocuk işçiliğini “serbest piyasanın doğal aktörleri” olarak savunduğu aktardığı belirtilmişti.