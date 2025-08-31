Uçağı birbirine katan yolcu gözaltına alındı

Uçağı birbirine katan yolcu gözaltına alındı
Yayınlanma:
Suudi Arabistan'dan İngiltere'ye uçan bir uçakta uçuş görevlisine yumruk atıp kapıyı açmaya çalışan bir yolcu Londra'da gözaltına alındı.

İngiltere’de bir yolcu, bir uçuş görevlisine yumruk atıp jet kapısını açmaya çalıştıktan sonra, polis ve itfaiye ekipleri, Londra’ya iniş yapan Suudi Arabistan Havayolları'na ait uçağı çevreledi.

Acil durum müdahale ekipleri, uçağın inişinden saniyeler sonra dolu uçağa akın etti ve polisler, uçağı tehlikeye attığı için bir yolcuyu gözaltına aldı.

UÇUŞ GÖREVLİSİNE YUMRUK ATTI

Polis ve itfaiye ekipleri, bir yolcunun mürettebat üyesine yumruk attığı için İngiltere'ye iniş yapan Suudi Arabistan Havayolları uçağını çevreledi.

Uçağa yapılan operasyon sırasında kaotik sahneler yaşanırken yetkililerin kokpite girebilmesi için merdivenler aceleyle kuruldu.

İngiltere merkezli The Sun'ın edindiği bilgiye göre, HZ-AR27 tescilli jet, saat 13:00'den hemen önce Suudi Arabistan Cidde'den Londra Heathrow'a iniş yaptıktan sonra kargaşa çıktı.

UÇAĞIN KAPISINI AÇMAYA ÇALIŞTI

SV119 sefer sayılı uçaktaki bir adam, bir mürettebat üyesiyle tartıştı, ardından ona vurdu ve uçak Terminal 4'teki park yerine doğru ilerlerken jet kapısını açmaya çalıştı.

Bir kaynak, "Uçakta kaos vardı ve aileler için çok korkutucuydu. Uçak iniş takımlarını indirmişti ama bir yolcu çok heyecanlıydı ve hemen inmek istediği için mürettebata saldırdı. Uçağın park yerine çok yakınken olanlar çılgıncaydı” dedi.

Suudi Arabistan'dan 38 dakika gecikmeli olarak kalkan uçak, İngiltere'ye ulaşmak için altı saatten fazla süre boyunca uçtu.

Cidde merkezli Suudi Arabistan hükümetine air Saudia havayolu şirketi konuyla ilgili yorum yapmadı.

Met Polisi, bir adamı uçağı tehlikeye atmak suçundan tutukladıklarını söyledi ve itfaiye ekipleri de olay yerine çağrıldıklarını doğruladı.

Heathrow, diğer hizmetlerdeki aksaklıkların minimum düzeyde olduğunu söyledi.

Hakan Fidan hava sahası kapatıldı demişti: İsrailli havayolu ‘uçuşlar olduğu gibi devam ediyor’ dediHakan Fidan hava sahası kapatıldı demişti: İsrailli havayolu ‘uçuşlar olduğu gibi devam ediyor’ dedi

Dev havayolunda yeni dönem: 2 koltuk parası alınacakDev havayolunda yeni dönem: 2 koltuk parası alınacak

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bu kez alkışlıyorum: Türk futbol tarihini yeniden yazan adam
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır? Altın nasıl değerlenir?
Altın nasıl değerlenir?
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır?
Altın rekor kırdı İslam Memiş uyardı: Alım fırsatını kaçırmayın
17 milyonu birden serbest bırakılacak: Azerbaycan'a gönderilecekler
Azerbaycan'a gönderilecekler
17 milyonu birden serbest bırakılacak
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL: Köylüler yaz boyu topluyor
Köylüler yaz boyu topluyor
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor: Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Dünya
Cumhurbaşkanı ekonomik kriz eylemlerine ‘terör’ dedi
Cumhurbaşkanı ekonomik kriz eylemlerine ‘terör’ dedi
Erdoğan Çin lideri Şi Cinping ile bir araya geldi
Erdoğan Çin lideri Şi Cinping ile bir araya geldi
Hamas Muhammed Sinwar'ın ölümünü aylar sonra doğruladı
Hamas Muhammed Sinwar'ın ölümünü aylar sonra doğruladı