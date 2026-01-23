Türkiye solladı geçti! Dünyada en çok telefon kullanan ülkeler açıklandı

Küresel akıllı telefon kullanım verilerinin açıklanmasıyla birlikte Türkiye, aktif akıllı telefon kullanıcı sayısında dünyanın en yoğun ilk 20 ülkesi arasına girdi.

Açıklanan veriler, nüfusu yüksek ülkelerde telefon kullanımının neredeyse evrensel bir düzeye ulaştığını ortaya koyarken, gelişmiş ülkelerde nüfusun yaklaşık dörtte üçünün aktif olarak akıllı telefon kullandığını gösterdi.

Liste, ülkelerde aktif cep telefonu kullanan kişi sayısı esas alınarak hazırlandı. Açık ara farkla zirvede Çin yer aldı.

Çin – 1,8 milyar

Hindistan – 1,1 milyar

ABD – 372,7 milyon

Endonezya – 316,6 milyon

Rusya – 245,3 milyon

Nijerya – 222,2 milyon

Brezilya – 212,9 milyon

Japonya – 207,6 milyon

Pakistan – 192,8 milyon

Bangladeş – 180,2 milyon

Cep'te 'alo desin yeter' devri bitti

WhatsApp 2026 yılında artık bu telefonlarda açılmayacakWhatsApp 2026 yılında artık bu telefonlarda açılmayacak

AVRUPA’DA CEP TELEFONU KULLANIMI DİKKAT ÇEKİYOR

Türkiye, 90,3 milyon aktif cep telefonu kullanıcısıyla küresel sıralamada 19’uncu basamağa çıktı. Bu tablo, ülkede nüfusun büyük çoğunluğunun akıllı telefona erişim sağladığını ortaya koydu.

Listede Türkiye’nin hemen ardından Birleşik Krallık yer alırken, Avrupa cephesinde Almanya 100 milyonun üzerindeki kullanıcı sayısıyla öne çıkan ülkeler arasında dikkat çekti.

CEP TELEFONU ARTIK TEMEL BİR İHTİYAÇ

Veriler, cep telefonunun artık sadece bir iletişim aracı değil, günlük yaşamın merkezinde yer alan temel bir ihtiyaç haline geldiğini ortaya koydu. Dijital hizmetler, mobil bankacılık ve çevrim içi platformlar bu artışın ana belirleyicileri arasında gösterildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

