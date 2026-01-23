Türkiye solladı geçti! Dünyada en çok telefon kullanan ülkeler açıklandı

Açıklanan veriler, nüfusu yüksek ülkelerde telefon kullanımının neredeyse evrensel bir düzeye ulaştığını ortaya koyarken, gelişmiş ülkelerde nüfusun yaklaşık dörtte üçünün aktif olarak akıllı telefon kullandığını gösterdi.

Liste, ülkelerde aktif cep telefonu kullanan kişi sayısı esas alınarak hazırlandı. Açık ara farkla zirvede Çin yer aldı.

Çin – 1,8 milyar Hindistan – 1,1 milyar ABD – 372,7 milyon Endonezya – 316,6 milyon Rusya – 245,3 milyon Nijerya – 222,2 milyon Brezilya – 212,9 milyon Japonya – 207,6 milyon Pakistan – 192,8 milyon Bangladeş – 180,2 milyon

AVRUPA’DA CEP TELEFONU KULLANIMI DİKKAT ÇEKİYOR

Türkiye, 90,3 milyon aktif cep telefonu kullanıcısıyla küresel sıralamada 19’uncu basamağa çıktı. Bu tablo, ülkede nüfusun büyük çoğunluğunun akıllı telefona erişim sağladığını ortaya koydu.

Listede Türkiye’nin hemen ardından Birleşik Krallık yer alırken, Avrupa cephesinde Almanya 100 milyonun üzerindeki kullanıcı sayısıyla öne çıkan ülkeler arasında dikkat çekti.

CEP TELEFONU ARTIK TEMEL BİR İHTİYAÇ

Veriler, cep telefonunun artık sadece bir iletişim aracı değil, günlük yaşamın merkezinde yer alan temel bir ihtiyaç haline geldiğini ortaya koydu. Dijital hizmetler, mobil bankacılık ve çevrim içi platformlar bu artışın ana belirleyicileri arasında gösterildi.