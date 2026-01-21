Trump'ın Özel Temsilcisi Putin ile görüşecek

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, yarın Putin ile görüşeceğini açıkladı. İsviçre'nin Davos kasabasında gerçekleştirilen Dünya Ekonomik Forumu'nda röportaj veren Witkoff dikkat çeken açıklamalarının yanında Putin ile yarın görüşeceğini de ekledi.

GÖRÜŞME TALEBİ RUSYA'DAN GELMİŞ

Venezuela'ya saldırı, Grönlan'ı işgal ve İran'ı tehdit eden Trump'ın açıklamaları ile gündemde olan ABD'nin yarınki programı için görüşme talebinin Rusya'dan geldiği kaydedildi. Witkoff bu davetin Rusya tarafından geldiğini ve önem taşıdığını kaydedip, görüşme için gece saatlerinde Moskova'ya gideceklerini duyurdu.

Putin’e saldırı iddiasından sonra Rusya’dan nükleer hamle

RUSYA'DAN BAE'YE GEÇECEKLER

Trump’ın tüm dikkatinin bir barış anlaşması sağlamak üzerinde toplandığını dile getiren Witkoff, Rusya temaslarının tamamlanmasının ardından çalışma ziyareti için Birleşik Arap Emirlikleri’ne geçecekleri bilgisini paylaştı.