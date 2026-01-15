Trump'ın orta parmağı işçiye servet kazandırdı

Yayınlanma:
ABD Başkanı Trump'ın geçtiğimiz günlerde Detroit'teki bir Ford fabrikasını ziyareti sırasında kendisine "pedofil koruyucusu" diye bağıran bir işçiye orta parmak çekmesi çok dikkat çekmişti. Hakkında soruşturma başlatılan ve işten çıkarılan o işçi hakkında başlatılan bağış kampanyasında 800 bin dolar geride bırakıldı.

Kendini kral ilan eden ve artık herkesin gözü önünde işgal adımlarını alenen ifade etmekten geri durmayan ABD Başkanı Trump, İran ve Grönland'a saldırı yapıp yapmayacağı konusunda merak edilmeye devam ederken ülkesi içinde yaptıkları ile de gündemde.

EPSTEİN PROTESTOSUNA ORTA PARMAK ÇEKTİ

ABD Başkanı Trump, Detroit Ekonomi Kulübü'nde planlanan konuşmasına gitmeden önce, Michigan'daki bir Ford F-150 fabrikasını ziyaret etti. Trump fabrikayı gezerken bir işçi, Trump'a yüksek sesle bağırmaya başladı. İşçinin tam olarak ne dediği net anlaşılamasa da, Epstein dosyalarındaki tutumu ve adının geçtiği belgelere atıfta bulunarak "pedofil koruyucusu" ABD basınında yer aldı.

İŞÇİYE KÜFRETTİ EL HAREKETİ ÇEKTİ

İşçinin bu protestosu, Trump'ın hüküm giymiş pedofil olduğu herkes tarafından kabul gören Epstein ile geçmişteki ilişkisine ve Adalet Bakanlığı'nın Epstein dosyalarını yavaş bir şekilde yayımlamasına yönelik eleştirilere atıfta bulunuyordu. Trump, işçinin bu çıkışına sert bir tepki gösterdi. Başkan, işçiye küfrederek yanıt verdi ve ardından işçiye orta parmak çekti.

Trump işçiye orta parmak çekti

O ORTA PARMAK İŞÇİYİ SERVETE BOĞDU

Dünyada gündem olan o görüntülerin ardından fabrikanın, Trump'a bağıran işçi Sabula'nın işine son verdiği ve işçi hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Kovulan fabrika işçisi Sabula için yardım kampanyası başlatıldı.

sabulawebp-khy2f6ndheucp9xnscm72.jpg

İşçi hakkında başlatılan kampanya daha ilk 24 saatinde Trump karşıtlarının yoğun desteğini topladı. Toplanan bağış miktarı şimdiden 800 bin doların üzerine çıktı. Bununla beraber ABD basınına yansıyan bilgilere göre Trump karşıtı patronların Sabula'ya iş teklifinde bulundu.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

