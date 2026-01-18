Trump'ın heyeti Grönland'ı konuşmak için Danimarka'da

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Danimarka Krallığı'na bağlı özerk bölge Grönland'a 'ulusal güvenlik amacıyla ihtiyacı olduğunu' açıklaması dünyada şok etkisi yaratmıştı. Bu tartışmalı çıkışın ardından Washington yönetimi somut bir adım attı. ABD Senatosu Savunma Bütçesi Üst Düzey Üyesi Demokrat Chris Coons liderliğindeki 11 kişilik heyet, konuyu görüşmek üzere Danimarka'nın başkenti Kopenhag'a gitti.

HEM DANİMARKA HEM GRÖNLAND BAŞBAKANI İLE MASAYA OTURDULAR

Kopenhag'da gerçekleşen kritik zirvede ABD heyeti en üst düzeyde temaslarda bulundu. Heyet, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ve konunun asıl muhatabı olan Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen ile bir araya geldi. Görüşmelere Danimarkalı milletvekilleri de katıldı. Toplantıda, Trump'ın talebinin gölgesinde bölgenin durumu ve stratejik önemi masaya yatırıldı.

TRUMP "İHTİYAÇ VAR" DEMİŞTİ HEYET "TEHDİT YOK" DEDİ

Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Senatör Coons'un açıklamaları, Trump'ın "ulusal güvenlik" tezini boşa düşürür nitelikteydi. Grönland hakkında daha önce bilmedikleri birçok şeyi bu ziyarette öğrendiklerini itiraf eden Coons, bölge sakinlerinin zorlu bir ortamda kendilerine yaşam kurduğuna dikkat çekti. Coons, Trump'ın aciliyet vurgusunun aksine, "Şu anda Grönland için herhangi bir güvenlik tehdidi bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

"ARKTİK HEDEFİ SÜRÜYOR"

Mevcut bir tehdit olmadığını kabul eden Coons, yine de ABD'nin bölgeden elini çekmeyeceğinin sinyalini verdi. Arktik güvenliğine ilişkin yatırımların süreceğini belirten Coons, "Arktik güvenliğine ilişkin daha iyi yatırımlar konusunda araştırma yapmamız için geçerli nedenler mevcut. Buradan yenilenmiş bir bakışla Washington'a dönüyoruz" diyerek, ABD'nin kutup bölgesindeki stratejik planlarının devam ettiğini vurguladı.