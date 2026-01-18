Trump'ın heyeti Grönland'ı konuşmak için Danimarka'da

Trump'ın heyeti Grönland'ı konuşmak için Danimarka'da
Yayınlanma:
ABD Başkanı Trump'ın "ulusal güvenlik" gerekçesiyle gözünü diktiği Grönland için Washington harekete geçti. 11 kişilik ABD heyeti Kopenhag'a çıkarma yaparak Danimarka ve Grönlandlı yetkililerle masaya oturdu. Trump'ın ısrarının aksine Senatör Coons, "Şu an bir tehdit yok" dese de Arktik bölgesi için yeni planların sinyalini verdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Danimarka Krallığı'na bağlı özerk bölge Grönland'a 'ulusal güvenlik amacıyla ihtiyacı olduğunu' açıklaması dünyada şok etkisi yaratmıştı. Bu tartışmalı çıkışın ardından Washington yönetimi somut bir adım attı. ABD Senatosu Savunma Bütçesi Üst Düzey Üyesi Demokrat Chris Coons liderliğindeki 11 kişilik heyet, konuyu görüşmek üzere Danimarka'nın başkenti Kopenhag'a gitti.

HEM DANİMARKA HEM GRÖNLAND BAŞBAKANI İLE MASAYA OTURDULAR

Kopenhag'da gerçekleşen kritik zirvede ABD heyeti en üst düzeyde temaslarda bulundu. Heyet, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ve konunun asıl muhatabı olan Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen ile bir araya geldi. Görüşmelere Danimarkalı milletvekilleri de katıldı. Toplantıda, Trump'ın talebinin gölgesinde bölgenin durumu ve stratejik önemi masaya yatırıldı.

abd-heyeti-gronland-hakkinda-bir.jpg

TRUMP "İHTİYAÇ VAR" DEMİŞTİ HEYET "TEHDİT YOK" DEDİ

Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Senatör Coons'un açıklamaları, Trump'ın "ulusal güvenlik" tezini boşa düşürür nitelikteydi. Grönland hakkında daha önce bilmedikleri birçok şeyi bu ziyarette öğrendiklerini itiraf eden Coons, bölge sakinlerinin zorlu bir ortamda kendilerine yaşam kurduğuna dikkat çekti. Coons, Trump'ın aciliyet vurgusunun aksine, "Şu anda Grönland için herhangi bir güvenlik tehdidi bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

Trump'tan 8 Avrupa ülkesine 'Grönland' tehdidi: Ekonomik savaş ilan etti!Trump'tan 8 Avrupa ülkesine 'Grönland' tehdidi: Ekonomik savaş ilan etti!

"ARKTİK HEDEFİ SÜRÜYOR"

Mevcut bir tehdit olmadığını kabul eden Coons, yine de ABD'nin bölgeden elini çekmeyeceğinin sinyalini verdi. Arktik güvenliğine ilişkin yatırımların süreceğini belirten Coons, "Arktik güvenliğine ilişkin daha iyi yatırımlar konusunda araştırma yapmamız için geçerli nedenler mevcut. Buradan yenilenmiş bir bakışla Washington'a dönüyoruz" diyerek, ABD'nin kutup bölgesindeki stratejik planlarının devam ettiğini vurguladı.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Meteoroloji İstanbulluları uyardı! Yarın daha zor geçecek
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Süper Lig ekibi ünlü milyardere satılıyor: Bahis operasyonlarını önceden bilen isim açıkladı
Bağırınca haklı mı oluyorsunuz?
İstanbul'a önce yağmur sonra kar uyarısı: Meteoroloji gün gün açıkladı
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor! Paranız gidebilir
Paranız gidebilir!
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
Dünya
SDG seferberlik ilan etti
SDG seferberlik ilan etti
ABD Irak'taki üs bölgesinden çekildi: Suriye'de operasyon yaptı
ABD Irak'taki üs bölgesinden çekildi: Suriye'de operasyon yaptı
Endonezya'da bakanlık personelini taşıyan kayıp uçağın enkazına ulaşıldı
Endonezya'da bakanlık personelini taşıyan kayıp uçağın enkazına ulaşıldı