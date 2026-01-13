Trump 'harekete geçmemiz gerekebilir' demişti: ABD İran'ı derhal terk edin çağrısı yaptı

ABD'nin Tahran Sanal Büyükelçiliği tarafından yayımlanan son güvenlik uyarısında, ABD vatandaşlarından “yardımına ihtiyaç duymadan İran'dan çıkış planı yapmaları" istendi.

Büyükelçilik açıklamasında, ülkede devam eden gösterilere ve güvenlik risklerine işaret edilerek, "İran'dan hemen ayrılın. Ayrılamıyorsanız, evinizde ya da başka bir güvenli binada emniyetli bir yere geçin." ifadeleri kullanıldı.

OPERASYON İHTİMALİ GİDEREK GÜÇLENİYOR

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran konusunda öncelikle diplomasiyi tercih ettiğini ancak askeri güç kullanımını da her zaman masada tuttuğunu belirtmişti.

TRUMP 'HAREKETE GEÇEBİLİRİZ' DEMİŞTİ

İran'ın ABD ile iletişime geçtiğini ve nükleer bir anlaşma müzakere etmeyi teklif ettiğini iddia eden Trump, geçtiğimiz günlerde "Onlarla görüşebiliriz. Bir görüşme ayarlanıyor. Ancak yaşananlar (ülkedeki gösteriler) nedeniyle görüşmeden önce harekete geçmemiz gerekebilir" demişti.

"NE YAPACAĞINI SADECE KENDİSİ BİLİYOR"

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, dün Türkiye saati ile akşam sularında yaptığı açıklamada Trump'ın askeri seçeneği kullanmaktan korkmadığını ancak diplomasiye öncelik verdiğini ifade etti.

Beyaz Saray sözcüsü ayrıca Trump hakkında, "Her zaman tüm seçenekleri masada tutar; diplomasi her zaman onun için ilk seçenek; bununla birlikte, gerekli gördüğü takdirde askeri seçenekleri kullanmaktan çekinmediğini göstermiştir" ifadelerini kullandı.

İRAN: DİYALOĞA DA HAZIRIZ SAVAŞA DA

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, dün yaptığı açıklamada günlerdir süren ve aralarında polislerinde olduğu 500'den fazla can kaybının olduğu protestoların tamamen kontrol altına alındığını ifade etmiş, ABD'nin müdahale tehditlerine ilişkin "diyaloğa da hazırız, savaşa da" demişti.