TikTok fenomeni Khaby Lame’den 975 milyon dolarlık dev anlaşma

TikTok’ta 160 milyon takipçiyle zirvede yer alan Senegal kökenli sosyal medya fenomeni Khaby Lame, markasını ve ticari operasyonlarını yöneten şirketinin satışı için Rich Sparkle Holdings ile 975 milyon dolarlık dev bir anlaşmaya imza attı.

Forbes'ta yer alan habere göre, sosyal medyada sessiz komedi videolarıyla ün yapan 25 yaşındaki fenomen, operasyonlarını yöneten Step Distinctive Limited'in bir kısmını Hong Kong merkezli halka açık bir holding olan Rich Sparkle'a sattı.

KONTROL HİSSEDARI OLAMAYA DEVAM EDECEK

TikTok'ta 160 milyon takipçisiyle en fazla takip edilen isim olan Lame, bu yeni yapıda kontrol hissedarı olmaya devam edecek.

Rich Sparkle'ın basın bülteninde, Lame'in hayranlarına yönelik ticari faaliyetlerin yıllık 4 milyar doların üzerinde satış geliri üretebileceği ifade edildi.

Yapılan anlaşmaya göre Lame, çok dilli ve farklı zaman dilimlerine yönelik e-ticaret içeriklerinin üretilmesine müsaade edecek.

DİJİTAL İKİZİ OLUŞTURULABİLECEK

Verilen bu izin, Lame'in yüzü, sesi ve davranış modellerinin yapay zeka aracılığıyla dijital ikizinin oluşturulmasını da içeriyor.

Forbes'un en iyi içerik üreticileri listesinde 10. sırada yer alan ünlü fenomenin 2025'te TikTok'tan elde ettiği gelirin 20 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.

Lame, görüntülemeden elde ettiği gelirlerin yanı sıra birçok marka ile yaptığı iş birliğiyle de yüksek kazanç sağlıyor.

Rich Sparkle'ın 36 ay boyunca Lame'in markası üzerinde elde edeceği haklar sebebiyle, anlaşmanın Lame'i "sermaye destekli içerik üreticisi"ne dönüştürdüğü ifade ediliyor.