'Tripod kedi' fenomen oldu: Sosyal medya onu konuşuyor

'Tripod kedi' fenomen oldu: Sosyal medya onu konuşuyor
Yayınlanma:
Bursa’nın Mudanya ilçesinde sahilde fotoğraf çektirmek isteyen bir çift, tripod yerine sokak kedisini kullanınca ortaya hem komik hem de sevimli görüntüler çıktı. Sosyal medyada ilgi gören karelerde kedinin sakinliği dikkat çekti.

Bursa’nın Mudanya ilçesinde sahil kenarında yürüyüş yapan bir çift, hatıra fotoğrafı çekmek isteyince beklenmedik bir çözümle gündeme geldi. Çevrede kendilerine yardımcı olabilecek kimseyi bulamayan çift, telefonlarını yaslayacak sabit bir yer ararken yanlarında sakin şekilde oturan bir sokak kedisini fark etti.

whatsapp-image-2026-01-27-at-16-10-01.jpeg

Kedisine sarıldığı o fotoğrafla hafızalara kazınmıştı! Ali dede hayatını kaybettiKedisine sarıldığı o fotoğrafla hafızalara kazınmıştı! Ali dede hayatını kaybetti

SOKAK KEDİSİ TRİPOD GİBİ DURDU

Kedi, çift için adeta “tripod” görevi görünce ortaya hem komik hem de sevimli görüntüler çıktı. Çift telefonlarını kedinin hemen önüne yerleştirerek poz verirken, kedinin yerinden kıpırdamadan bakışlarını objektife çevirmesi çevredekileri gülümsetti. O anları gören vatandaşlar şaşkınlıkla izlerken, bazıları durumu cep telefonlarıyla kayıt altına aldı.

Kedinin sakinliği sayesinde çift istedikleri kareleri çekmeyi başarırken, Mudanya sahilindeki sıradan bir gün kısa sürede sosyal medyada viral olan renkli bir hikayeye dönüştü. Paylaşılan görseller binlerce etkileşim alırken, kullanıcılar kedinin soğukkanlılığına ve sahnenin doğal komikliğine dikkat çekti.

Mudanya’nın sahil hattında sık görülen sokak kedilerinin insanlarla uyumlu davranışları bilinse de, bu kez bir kedinin “fotoğraf asistanı” rolüne bürünmesi günün en eğlenceli detayı oldu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

En düşük maaş 57 bin lira oldu: Üstüne bayram ikramiyesi de eklendi
En düşük maaş 57 bin lira oldu: Üstüne bayram ikramiyesi de eklendi
8 bin liradan 3 bin 500 liraya düştü: Kasa kasa aldılar
8 bin liradan 3 bin 500 liraya düştü: Kasa kasa aldılar
İki banka anlaşmıştı bir banka daha katıldı: Komisyonu kaldırdılar
İki banka anlaşmıştı bir banka daha katıldı: Komisyonu kaldırdılar
Stilin sessiz dili: Gardırobunuz karakterinizi nasıl ele verir?
MTV ödemesi için son gün yaklaştı: Hangi araç için ne kadar MTV ödenecek?
MTV ödemesi için son gün yaklaştı: Hangi araç için ne kadar MTV ödenecek?
12 bin kişilik yeni stat için 600 milyon lira kaynak bulundu
12 bin kişilik yeni stat için 600 milyon lira kaynak bulundu
İstanbul'a yaklaşan lapa lapa kar yağışını açıkladı: Meteoroloji profesörü tarih verdi
Bayern Münih istedi Fenerbahçe alıyor! 65 milyon Euro'luk forvet transferi
Bayern Münih istedi Fenerbahçe alıyor!
Fenerbahçe’den 65 milyon Euro'luk forvet çılgınlığı
İslam Memiş nasıl yükseleceğini açıkladı: Yatırımcıları uyardı
Kademeli emeklilik çıkacak! Müjdesi herkese… Niyeti kimlere?
Türkiye
Yeni sigara yasakları geliyor: Artık marketlerde göremeyeceğiz
Yeni sigara yasakları geliyor: Artık marketlerde göremeyeceğiz
CHP'li Murat Emir'den Meclis'in tatile girmesine tepki
CHP'li Murat Emir'den Meclis'in tatile girmesine tepki
Gazeteci Ahmet Reha Öz son yolculuğuna uğurlandı
Gazeteci Ahmet Reha Öz son yolculuğuna uğurlandı