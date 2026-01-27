'Tripod kedi' fenomen oldu: Sosyal medya onu konuşuyor

Bursa’nın Mudanya ilçesinde sahil kenarında yürüyüş yapan bir çift, hatıra fotoğrafı çekmek isteyince beklenmedik bir çözümle gündeme geldi. Çevrede kendilerine yardımcı olabilecek kimseyi bulamayan çift, telefonlarını yaslayacak sabit bir yer ararken yanlarında sakin şekilde oturan bir sokak kedisini fark etti.

SOKAK KEDİSİ TRİPOD GİBİ DURDU

Kedi, çift için adeta “tripod” görevi görünce ortaya hem komik hem de sevimli görüntüler çıktı. Çift telefonlarını kedinin hemen önüne yerleştirerek poz verirken, kedinin yerinden kıpırdamadan bakışlarını objektife çevirmesi çevredekileri gülümsetti. O anları gören vatandaşlar şaşkınlıkla izlerken, bazıları durumu cep telefonlarıyla kayıt altına aldı.

Kedinin sakinliği sayesinde çift istedikleri kareleri çekmeyi başarırken, Mudanya sahilindeki sıradan bir gün kısa sürede sosyal medyada viral olan renkli bir hikayeye dönüştü. Paylaşılan görseller binlerce etkileşim alırken, kullanıcılar kedinin soğukkanlılığına ve sahnenin doğal komikliğine dikkat çekti.

Mudanya’nın sahil hattında sık görülen sokak kedilerinin insanlarla uyumlu davranışları bilinse de, bu kez bir kedinin “fotoğraf asistanı” rolüne bürünmesi günün en eğlenceli detayı oldu.