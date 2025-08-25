Terör örgütü elebaşı öldürüldü! Açıklama ordudan geldi

Yayınlanma:
Nijer ordusu, terör örgütü Boko Haram’ın elebaşının “Bakoura” olarak tanınan İbrahim Mahamadou’nun Çad Gölü havzasında düzenlenen hava saldırısında öldürüldüğünü açıkladı.

Terör örgütü Boko Haram’ın elebaşı “Bakoura” olarak tanınan İbrahim Mahamadou’nun Çad gölü havzasında gerçekleştirilen bir hava saldırısında öldürüldüğü duyuruldu.

Nijer ordusu tarafından yapılan açıklamada, 15 Ağustos’ta düzenlenen üç ardışık operasyonda örgütün bazı üst düzey isimleriyle etkisiz hale getirilen Bakoura’nın saldırı öncesinde haftalarca takip edildiği ifade edildi. Örgüt ise iddiaları yalanlayarak ordunun açıklamasını “propaganda” olarak değerlendirdi.

ON BİNLERCE KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ!

Nijerya’da 2000’li yılların başından bu yana faaliyet gösteren Boko Haram’ın 2009 yılından beri düzenlediği saldırılarda on binlerce kişi hayatını kaybetti.

Kaynak:AA

