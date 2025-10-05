Suriye'deki yeni resmi tatil ve dini bayram günlerini belli oldu

Suriye'deki yeni resmi tatil ve dini bayram günlerini belli oldu
Yayınlanma:
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, resmi tatil takviminde değişikliğe gidildiğini duyurdu. Yeni düzenlemeyle bazı dini ve ulusal bayramlar korunurken, iki resmi tatil yürürlükten kaldırıldı.

Suriye resmi haber ajansı SANA’nın aktardığına göre Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Kurtuluş Bayramı ve Suriye Devrimi Günü’nün de aralarında bulunduğu resmi tatil ve dini bayram günlerini içeren yeni bir kararname yayımladı. Karara göre, bu günlerde çalışanlar resmi izinli sayılacak.

suriyede-noel-resmi-tatil.jpg

Kararnamede Ramazan Bayramı için 3 gün, Kurban Bayramı için ise 4 gün tatil uygulanacağı belirtildi. Ayrıca Hicri Yılbaşı, Mevlit Kandili, Miladi Yılbaşı, Noel, Anneler Günü, Paskalya, İşçi Bayramı, Kurtuluş Bayramı ve Suriye Devrimi Günü için de birer gün resmi tatil ilan edildi.

İKİ TATİL KALDIRILDI

Öte yandan, 6 Mayıs Şehitler Günü ile 6 Ekim 1973 Savaşı’nın yıl dönümü tatilleri yürürlükten kaldırıldı.

Tarihleri her yıl değişen dini bayramların kesin tarihleri ise daha sonra yayımlanacak resmi bildirgeyle duyurulacak.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

