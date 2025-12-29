Suriye'de eski dönem kapanıyor: Şam yeni banknotları ile tanıştı

Suriye'de eski dönem kapanıyor: Şam yeni banknotları ile tanıştı
Yayınlanma:
Suriye’nin başkenti Şam’daki Konferanslar Sarayı’nda yeni Suriye banknotlarının tanıtım töreni düzenlendi.

Suriye’nin başkenti Şam’daki Konferanslar Sarayı’nda yeni Suriye banknotlarının tanıtım töreni düzenlendi. Törene Türkiye’nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz ile Suriyeli devlet yetkilileri katıldı.

Suriye Merkez Bankası Başkanı Abdulkadir Husri, törende yaptığı konuşmada yeni banknotların ekonomik istikrarın sağlanması, şeffaflığın artırılması ve para politikalarının yeniden yapılandırılması hedefleri doğrultusunda piyasaya sürüldüğünü söyledi.

suriyenin-yeni-parasi-2.jpg

Merkez Bankası’nın ulusal istikrarın temel direği olmayı hedeflediğini ifade eden Husri, "Paranın değerini değiştirmiyor, sadece sıfırları kaldırıyoruz." dedi.

Yeni banknotlar tedavüle girdiYeni banknotlar tedavüle girdi

Şam’da büyük rezalet! Hakan Fidan konuşurken basın toplantısı bitirildi!Şam’da büyük rezalet! Hakan Fidan konuşurken basın toplantısı bitirildi!

Husri, ilk hedeflerinin para kullanımına ilişkin prosedürleri sadeleştirmek ve vatandaşların günlük hayatını kolaylaştırmak olduğunu ifade etti. İkinci hedefin ise para arzını kontrol altına almak ve piyasadaki fiili dolaşım değerini düzenlemek olduğunu kaydetti.

suriyenin-yeni-parasi-1.jpg

Yeni banknotların dijital ödeme altyapısı ile bankacılık sistemi reformlarının önünü açacağını dile getiren Husri, para değişiminin döviz kuruna doğrudan etki etmeyeceğini, aksine halkı yeniden Suriye lirası kullanımına yönlendirmeyi amaçladığını vurguladı.

suriyenin-yeni-parasi.jpg

Para değişim sürecinin 90 gün içinde tamamlanmasının planlandığını, ihtiyaç halinde bu sürenin uzatılabileceğini belirten Husri, geçiş döneminde fiyatların hem eski hem de yeni banknotlar üzerinden gösterileceğini aktardı. Husri ayrıca, bu sürecin enflasyon artışı ya da fiyat yükselişi için bir zemin oluşturmadığını söyledi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Kar ve buzlanma nedeniyle çok sayıda ilde eğitime ara verildi
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
Yılbaşı için net konuştu: 2026'da büyük sürpriz yapacak! İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya...
Anda kal çünkü hayatın tekrarı yok!
29 Aralık 2025 okullar tatil mi? Kar tatili olan iller hangileri, tatil açıklaması geldi mi?
'Sıra emekli ve memur maaşında' dedi kara haberi verdi! Daha önce de bilmişti
Meteoroloji'den kuvvetli kar uyarısı: 9 ilde göz gözü görmeyecek!
Dünyanın en büyük 33 metrelik yılanı yakalandı
Dünyanın en büyük 33 metrelik yılanı yakalandı
AKP'li eski vekil emekli maaşını şimdiden duyurdu: Erdoğan bu rakamın altına inmez
Yüzde 100 zam geldi! Yeni yılın plastik poşet fiyatı belli oldu
Dünya
Netanyahu ile 5'inci görüşme! Trump'a kritik soru: Türkiye Gazze'ye asker mi konuşlandıracak?
Netanyahu ile 5'inci görüşme! Trump'a kritik soru: Türkiye Gazze'ye asker mi konuşlandıracak?
Son dakika|Putin'in konutuna İHA saldırısı
Son dakika|Putin'in konutuna İHA saldırısı