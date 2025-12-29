Suriye'de eski dönem kapanıyor: Şam yeni banknotları ile tanıştı

Suriye’nin başkenti Şam’daki Konferanslar Sarayı’nda yeni Suriye banknotlarının tanıtım töreni düzenlendi. Törene Türkiye’nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz ile Suriyeli devlet yetkilileri katıldı.

Suriye Merkez Bankası Başkanı Abdulkadir Husri, törende yaptığı konuşmada yeni banknotların ekonomik istikrarın sağlanması, şeffaflığın artırılması ve para politikalarının yeniden yapılandırılması hedefleri doğrultusunda piyasaya sürüldüğünü söyledi.

Merkez Bankası’nın ulusal istikrarın temel direği olmayı hedeflediğini ifade eden Husri, "Paranın değerini değiştirmiyor, sadece sıfırları kaldırıyoruz." dedi.

Yeni banknotlar tedavüle girdi

Husri, ilk hedeflerinin para kullanımına ilişkin prosedürleri sadeleştirmek ve vatandaşların günlük hayatını kolaylaştırmak olduğunu ifade etti. İkinci hedefin ise para arzını kontrol altına almak ve piyasadaki fiili dolaşım değerini düzenlemek olduğunu kaydetti.

Yeni banknotların dijital ödeme altyapısı ile bankacılık sistemi reformlarının önünü açacağını dile getiren Husri, para değişiminin döviz kuruna doğrudan etki etmeyeceğini, aksine halkı yeniden Suriye lirası kullanımına yönlendirmeyi amaçladığını vurguladı.

Para değişim sürecinin 90 gün içinde tamamlanmasının planlandığını, ihtiyaç halinde bu sürenin uzatılabileceğini belirten Husri, geçiş döneminde fiyatların hem eski hem de yeni banknotlar üzerinden gösterileceğini aktardı. Husri ayrıca, bu sürecin enflasyon artışı ya da fiyat yükselişi için bir zemin oluşturmadığını söyledi.