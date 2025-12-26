Suriye parasında yeni dönem: Tarih vererek açıkladı

Suriye Merkez Bankası Başkanı Abdülkadir el-Hasriya, yeni Suriye para biriminin piyasaya sürüleceğini açıkladı. Hasriya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yeni ekonomik ve parasal dönemi tanımlayan kararnamenin yayımlandığını duyurdu.

Kararnameyle birlikte Suriye Merkez Bankası’na banknot değişim sürecini yürütme konusunda tam yetki verildiğini belirten Hasriya, değişim süreleri, merkezleri ve uygulama esaslarının Merkez Bankası tarafından belirleneceğini belirtti. Mevcut banknotların yeni para birimiyle değiştirilmesine yönelik sürecin 1 Ocak 2026 tarihinde başlayacağı bildirildi.

28 ARALIK'TA DUYURULACAK

Yeni Suriye banknotlarının değiştirilmesine ilişkin sürecin düzenli, kademeli ve sorunsuz şekilde yürütüleceğini vurgulayan Hasriya, uygulamanın tüm ayrıntılarının 28 Aralık’ta düzenlenecek basın toplantısında kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti. Hasriya, “Yeni Suriye para birimi, kurtuluştan sonra mali egemenliğimizin bir sembolüdür ve herkesin iş birliği ile Suriye Merkez Bankası'nın yönetimi ve denetimi altında inşa edilen yeni bir aşamayı işaret etmektedir. Bu, kurtuluştan sonra elde edilen başarılara eklenen ulusal bir başarıdır ve istikrar ile ekonomik ilerleme yolunda atılmış sağlam bir adımdır” ifadelerini kullandı.