Suriye ordusu Deyr Hafir'de SDG'yi hedef aldı! 4 bölge ateş altında... "Bu bölgelerden uzak durun"

Yayınlanma:
Suriye geçici hükümeti, Suriye ordusunun Deyr Hafir'de SDG'nin üs olarak kullandığı noktaları hedef alacağını duyurdu. Siviller, belirlenen 4 bölgeden uzak durmaları konusunda uyarıldı. Açıklamadan kısa süre sonda belirlenen bölgelere operasyonların başladığı duyuruldu.

Suriye'de geçici hükümet ile SDG arasındaki çatışmalar devam ediyor. Suriye geçici hükümetinden bölgeye ilişkin yeni bir açıklama yapıldı.

SDG Halep'in doğusunda konuşlandı! Takviye güç gelince Şam yönetimi açıklama yaptıSDG Halep'in doğusunda konuşlandı! Takviye güç gelince Şam yönetimi açıklama yaptı

"SDG'NİN ÜS BÖLGELERİ HEDEF ALINACAK"

Yapılan açıklamaya göre, Suriye ordusu, SDG'nin Deyr Hafir'de üs olarak kullandığı noktaları hedef alacak.

Suriye Devlet Ajansı SANA, Suriye ordusu tarafından belirlenen 4 bölgenin işaretlendiği görselleri paylaştı.

SALDIRI GERÇEKLEŞTİRİLECEK BÖLGELERİN HARİTALARI PAYLAŞILDI

Geçici hükümet, belirlenen mevkilere ait haritaları yayımlanarak sivillere uyarıda bulundu.

Açıklamada, söz konusu bölgenin, "PKK terör milisleri ile devrik rejimin kalıntılarının, SDG örgütünün müttefikleri olarak, Halep kenti ve doğu kırsalına yönelik terör eylemleri ile insansız hava araçlarının fırlatma noktası olarak kullanıldığı" belirtilerek, sivillerin bu mevkiden uzak durmaları istendi.

İşte, SANA aracılığıyla paylaşılan bölgelerin haritaları:

1-001.jpg
Deyr Hafir’deki 1 numaralı mevki
2-001.jpg
Deyr Hafir’deki 2 numaralı mevki
3-001.jpg
Deyr Hafir’deki 3 numaralı mevki
4-001.jpg
Deyr Hafir’deki 4 numaralı mevki

OPORASYONLAR BAŞLADI

Suriye Ordusu Harekat Komutanlığı tarafından SANA’ya yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kısa süre önce duyurusu yapılan Halep kırsalındaki Deyr Hafir kentinde, terörist PKK milisleri ve SDG örgütüyle müttefik olan devrik rejim kalıntılarının mevzilerine yönelik karşılığımız başlamıştır."

Açıklamada bu mevzilerin, SDG ve müttefiklerine ait askeri üsler niteliğinde olduğu, İran yapımı intihar amaçlı insansız hava araçlarının buradan Halep'e doğru havalandığı, ayrıca Halep’in doğu kırsalının bombalanmasında ve sivillerin bölgeden ayrılmasının engellenmesinde büyük rol oynadığı belirtildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Süper Lig ekibi ünlü milyardere satılıyor: Bahis operasyonlarını önceden bilen isim açıkladı
Bağırınca haklı mı oluyorsunuz?
İstanbul'a önce yağmur sonra kar uyarısı: Meteoroloji gün gün açıkladı
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor! Paranız gidebilir
Paranız gidebilir!
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
Coca Cola zararına bile satamadı
Coca Cola zararına bile satamadı
Fenerbahçe'de tarihe geçecek gün 31 Ocak: Sadettin Saran da olacak Aziz Yıldırım da Ali Koç da
Dünya
Grönland krizinde gerilim tırmanıyor! Rusya’dan ABD’ye rest: Çıkarlarımızı savunacağız
Grönland krizinde gerilim tırmanıyor! Rusya’dan ABD’ye rest: Çıkarlarımızı savunacağız
Trump'tan Grönland açıklaması: NATO ile görüşüyoruz
Trump'tan Grönland açıklaması: NATO ile görüşüyoruz