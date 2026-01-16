Suriye ordusu Deyr Hafir'de SDG'yi hedef aldı! 4 bölge ateş altında... "Bu bölgelerden uzak durun"

Suriye'de geçici hükümet ile SDG arasındaki çatışmalar devam ediyor. Suriye geçici hükümetinden bölgeye ilişkin yeni bir açıklama yapıldı.

SDG Halep'in doğusunda konuşlandı! Takviye güç gelince Şam yönetimi açıklama yaptı

"SDG'NİN ÜS BÖLGELERİ HEDEF ALINACAK"

Yapılan açıklamaya göre, Suriye ordusu, SDG'nin Deyr Hafir'de üs olarak kullandığı noktaları hedef alacak.

Suriye Devlet Ajansı SANA, Suriye ordusu tarafından belirlenen 4 bölgenin işaretlendiği görselleri paylaştı.

SALDIRI GERÇEKLEŞTİRİLECEK BÖLGELERİN HARİTALARI PAYLAŞILDI

Geçici hükümet, belirlenen mevkilere ait haritaları yayımlanarak sivillere uyarıda bulundu.

Açıklamada, söz konusu bölgenin, "PKK terör milisleri ile devrik rejimin kalıntılarının, SDG örgütünün müttefikleri olarak, Halep kenti ve doğu kırsalına yönelik terör eylemleri ile insansız hava araçlarının fırlatma noktası olarak kullanıldığı" belirtilerek, sivillerin bu mevkiden uzak durmaları istendi.

İşte, SANA aracılığıyla paylaşılan bölgelerin haritaları:

Deyr Hafir’deki 1 numaralı mevki

Deyr Hafir’deki 2 numaralı mevki

Deyr Hafir’deki 3 numaralı mevki

Deyr Hafir’deki 4 numaralı mevki

OPORASYONLAR BAŞLADI

Suriye Ordusu Harekat Komutanlığı tarafından SANA’ya yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kısa süre önce duyurusu yapılan Halep kırsalındaki Deyr Hafir kentinde, terörist PKK milisleri ve SDG örgütüyle müttefik olan devrik rejim kalıntılarının mevzilerine yönelik karşılığımız başlamıştır."

Açıklamada bu mevzilerin, SDG ve müttefiklerine ait askeri üsler niteliğinde olduğu, İran yapımı intihar amaçlı insansız hava araçlarının buradan Halep'e doğru havalandığı, ayrıca Halep’in doğu kırsalının bombalanmasında ve sivillerin bölgeden ayrılmasının engellenmesinde büyük rol oynadığı belirtildi.