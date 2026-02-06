Suriye devlet televizyonu ilk kez Kürtçe yayın yaptı

Suriye devlet televizyonu ilk kez Kürtçe yayın yaptı
Yayınlanma:
Suriye devlet televizyonu ilk kez Kürtçe yayın yaptı. El-İhbariyye kanalı sunucusu, ENKS heyetinin Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Şam'daki Halk Sarayı'nda yaptığı görüşmeye ilişkin haberi Kürtçe sundu.

Suriye devlet televizyonu el-İhbariyye, tarihinde ilk kez Kürtçe yayına yer verdi.

Kanalın sunucusu, Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) heyetinin geçici Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Şam’daki Halk Sarayı’nda gerçekleştirdiği görüşmeye dair haberi Kürtçe olarak aktardı.

ENKS üyesi Nemat Davut, Şara ile yapılan temaslara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Görüşmenin olumlu bir atmosferde geçtiğini belirten Davut, Suriye’nin resmi televizyonunda ilk kez Kürtçe yayın yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Son dakika | Suriye'de SDG ile yeni bir mutabakata varıldı!Suriye'de SDG ile yeni bir mutabakata varıldı!

Davut, görüşmeye ilişkin olarak, "Bugün Suriye ve Kürt halkı için tarihi bir gün. Biz Kürtler olarak Suriye'nin bir parçası, tarih boyunca da ortağı olduğumuzu düşünüyoruz, gelecekte de ortağı olmayı sürdüreceğiz" dedi.

Şam’da bulunmalarının ve hükümet yetkilileriyle bir araya gelmelerinin önemli bir sorumluluk olduğuna dikkat çeken Davut, "Şam'da bulunmamız ve hükümetle bir araya gelmemiz ulusal görevimizdir" diye konuştu.

16 OCAK KARARNAMESİ

Öte yandan Şara’nın 16 Ocak’ta imzaladığı kararnamede, "Suriyeli Kürt vatandaşlar, Suriye halkının temel ve asli bir parçası kabul edilir" ifadesi yer almıştı.

Söz konusu kararnamede ayrıca, Haseke ilinde kayıt dışı bırakılan ve Suriye topraklarında yaşayan Kürt kökenli kişilere vatandaşlık verilmesinin öngörüldüğü belirtilmiş; eğitim ve kültür başta olmak üzere çeşitli alanlarda haklar tanınacağı açıklanmıştı. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

