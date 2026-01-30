İngiltere merkezli süpermarket zinciri Asda, bilgi teknolojileri altyapısında gerçekleştirdiği kapsamlı bir güncellemenin ardından ortaya çıkan ödeme sorunları nedeniyle on binlerce çalışanına ek ödeme yapacağını açıkladı.

Şirket, Şubat 2024 ile Mayıs 2025 döneminde tatil ve hastalık izinlerinin ücretlendirilmesinde yaşanan aksaklıklar sonucunda bazı çalışanların eksik maaş aldığını açıkladı.

BİNLERCE ÇALIŞAN EKSİK ÖDEME ALDI

Asda, halihazırda çalışmakta olan ve işten ayrılmış toplam 53 bin çalışanın bu durumdan etkilendiğini belirtti. Yapılan hesaplamalara göre, etkilenen çalışanların yaklaşık yüzde 80’inin kişi başına ortalama 19 sterlin (1137 TL) alacağı söyledi.

Şirket, sorunun fark edilmesinin ardından konuyla ilgili iç soruşturma başlattığını ve tatil ile hastalık ödemelerine ilişkin sistemleri detaylı şekilde incelediğini duyurdu.

PROJECT FUTURE: IT GÜNCELLEMESİ MAAŞ HATALARINA YOL AÇTI

Ödeme hatalarının temel nedeni, Asda’nın eski sahibi Walmart’tan bağımsızlaşma sürecinde yürüttüğü “Project Future” adlı dönüşüm programı olarak gösterildi. Dünya Gazetesi’nin haberine göre, bu kapsamda şirket, IT altyapısını Walmart sistemlerinden ayırmak amacıyla büyük bir güncelleme gerçekleştirdi.

Yeni sigara yasakları geliyor: Artık marketlerde göremeyeceğiz

Mart 2024’te yapılan güncellemenin ardından binlerce Asda çalışanı hatalı maaş bordrosu aldı. Özellikle saatlik ücretle çalışan yaklaşık 9 bin 500 personel doğrudan etkilendi. Şirket, sorunun yeni sistemdeki tatil ücreti hesaplama hatasından kaynaklandığını duyurdu.