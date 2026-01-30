Süpermarket devinden maaş hatası! Eski ve mevcut 53 bin çalışana ödeme

Süpermarket devinden maaş hatası! Eski ve mevcut 53 bin çalışana ödeme
Yayınlanma:
İngiltere’nin önde gelen perakende zincirlerinden Asda, yazılım güncellemesi kaynaklı hata nedeniyle tatil ve hastalık ödemeleri eksik yapılan 53 bin mevcut ve eski çalışanına geri ödeme yapacağını duyurdu.

İngiltere merkezli süpermarket zinciri Asda, bilgi teknolojileri altyapısında gerçekleştirdiği kapsamlı bir güncellemenin ardından ortaya çıkan ödeme sorunları nedeniyle on binlerce çalışanına ek ödeme yapacağını açıkladı.

Şirket, Şubat 2024 ile Mayıs 2025 döneminde tatil ve hastalık izinlerinin ücretlendirilmesinde yaşanan aksaklıklar sonucunda bazı çalışanların eksik maaş aldığını açıkladı.

BİNLERCE ÇALIŞAN EKSİK ÖDEME ALDI

Asda, halihazırda çalışmakta olan ve işten ayrılmış toplam 53 bin çalışanın bu durumdan etkilendiğini belirtti. Yapılan hesaplamalara göre, etkilenen çalışanların yaklaşık yüzde 80’inin kişi başına ortalama 19 sterlin (1137 TL) alacağı söyledi.

Şirket, sorunun fark edilmesinin ardından konuyla ilgili iç soruşturma başlattığını ve tatil ile hastalık ödemelerine ilişkin sistemleri detaylı şekilde incelediğini duyurdu.

whatsapp-image-2026-01-30-at-16-13-57.jpeg

PROJECT FUTURE: IT GÜNCELLEMESİ MAAŞ HATALARINA YOL AÇTI

Ödeme hatalarının temel nedeni, Asda’nın eski sahibi Walmart’tan bağımsızlaşma sürecinde yürüttüğü “Project Future” adlı dönüşüm programı olarak gösterildi. Dünya Gazetesi’nin haberine göre, bu kapsamda şirket, IT altyapısını Walmart sistemlerinden ayırmak amacıyla büyük bir güncelleme gerçekleştirdi.

Yeni sigara yasakları geliyor: Artık marketlerde göremeyeceğizYeni sigara yasakları geliyor: Artık marketlerde göremeyeceğiz

Mart 2024’te yapılan güncellemenin ardından binlerce Asda çalışanı hatalı maaş bordrosu aldı. Özellikle saatlik ücretle çalışan yaklaşık 9 bin 500 personel doğrudan etkilendi. Şirket, sorunun yeni sistemdeki tatil ücreti hesaplama hatasından kaynaklandığını duyurdu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Neden günde bir elma? Bunun için çok geçerli nedenler var!
Sivas Türkiye birincisi oldu
Sivas Türkiye birincisi oldu
Modada altın çağı başlıyor! 2026’da tuttuğunuz altın olsun... Parlama sırası sizde
Kar yağışını bilen isim tüm tahminleri değiştiren olayı açıkladı: Meteoroloji öyle bir harita paylaştı ki...
SGK ve vergi borçlarıyla boğulan esnaf yapılandırma bekliyor! Ne zaman çıkacak?
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
2025'in "En"leri: İşte en çok satan telefonlar
2025'in "En"leri: İşte en çok satan telefonlar
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor! 45 yıllık sırrını açıkladı
45 yıllık sırrını açıkladı!
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor
İstanbul'da kar yağışı için tarihi verdi! AKOM '14 derece birden düşecek' diyerek uyardı
İran'a yaklaşan USS Abraham Lincoln'ün ürkütücü özellikleri: 20 yıl yakıt ikmali yapmadan gidiyor
İran'a yaklaşan USS Abraham Lincoln'ün ürkütücü özellikleri: 20 yıl yakıt ikmali yapmadan gidiyor
Dünya
Kimsenin yapmadığı köprüyü görenler gözlerini alamıyor
Kimsenin yapmadığı köprüyü görenler gözlerini alamıyor
ABD'den Suriye ve SDG açıklaması
ABD'den Suriye ve SDG açıklaması