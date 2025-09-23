Sumud Filosu Gazze yolunda: Tekne Girit'e ulaştı

İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nda bulunan Yeni Şafak gazetesi yazarı Ersin Çelik, 40'tan fazla tekneyle yolculuğuna devam eden filonun Girit'e yaklaşık 4 saatlik mesafede olduğunu belirtti.

Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sicilya'dan yola çıktıklarını ve açık denizdeki 4'üncü günlerinin sona erdiğini belirterek, "Şu anda bulunduğumuz noktadan Girit'e yaklaşık 4 saatlik bir mesafe var. 40'tan fazla tekneyle filo olarak devam ediyor misyon." dedi.

Girit'te sadece ikmal yapılacağını ve rahatsızlığından dolayı yola devam edemeyecek aktivistlerin burada yolcuklarını sonlandıracağını aktaran Çelik, Yunanistan'da ise 6 tekneyle buluşacaklarını ve rotanın Gazze olacağını söyledi.

Çelik, 2 akşamdır dron gözlemlediklerine işaret ederek, "O yüzden bütün teknelerde nöbet tutuluyor. Bu dronlar çok yukarıda, teknelere yakın uçmuyorlar ama ışıklarından anlaşılıyor. Burası göçmen kaçakçılarının da kullandığı bir rotaymış. Dolayısıyla dronlar Avrupa Gözlem Ofisinin de olabilirmiş ama daha önce bu ablukayı kırmak için bireysel yola çıkan tekneler de gözlemlendiği için yine de teyakkuz haline geçiliyor." ifadelerini kullandı.

Teknelerin gece birbirine yaklaştığını ve dron fark edilince daha yavaş gidildiğini anlatan Çelik, "Büyük oranda bütün aktivistler bu yolculuğa alıştı. Durum genel olarak gayet iyi." dedi.

Filistin Eylem Komitesi Beyoğlu'ndan seslendi: Abluka kırılacak Filistin kazanacak

Sumud Filosu'na katılmak isteyen milletvekillerine ret!

FİLO 8 GÜN SONRA GAZZE'DE OLACAK

Çelik, Küresel Sumud Filosu'nun 8 güne kadar Gazze açıklarında olacağının tahmin edildiğini belirterek, 3 gün sonra fırtına beklendiğini ancak denizcilerin sorun yaşanmayacağını düşündüğünü söyledi.

İsrail Dışişleri Bakanlığının, filonun Hamas tarafından desteklendiğini öne sürmesine tepki gösteren Çelik, "Ellerindeki tek argüman bu. Son 2 gündür yapılan açıklamalar bu yönde ve İsrail’in filo karşısında sıkıştığı anlamına geliyor. Çünkü bu filo dünya kamuoyunu arkasına aldı ve gerçekten sivil. 50'den fazla ülkeden aktivitestin olduğu bir misyon." dedi.

Çelik, İsrail'in manipülatif açıklamalarla olası müdahalelerine zemin hazırlamaya çalıştığını ifade ederek, "Biz bunu kendi aramızda konuşuyoruz, açıkçası bizi etkilemiyor, moralimizi bozmuyor, aksine kararlılığımızı artırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Son günlerde birçok ülkenin Filistin Devleti'ni tanımasının filonun yola çıkma amacıyla örtüştüğünü vurgulayan Çelik, sözlerini şöyle tamamladı:

"Aslında bu içinde bulunduğumuz tarihin en geniş katılımlı sivil deniz misyonuna siyasi ve diplomatik bir güç de katıyor. Filo açık denizden Gazze’ye doğru ilerlerken, İsrail, birçok kentteki eylemlerle hem karadan hem diplomasi koridorlarından abluka altına alınıyor. Özellikle İspanya'nın aldığı net tavır ve İtalya'daki hayatı durdurma eylemleri hem bizlere moral oluyor hem de İsrail’i durduracak bir güç birliğine dönüşüyor."