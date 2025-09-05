Bir Avrupa ülkesi daha Filistin'i tanıyacak

İskandinav ülkesi Finlandiya, eylül ayında yapılacak BM Genel Kurulu'yla eş zamanlı olarak yapılacak, Filistin Devleti'nin tanıması ve bölgede iki devletli çözümün desteklenmesine ilişkin Fransa-Suudi Arabistan liderliğindeki deklarasyona katılacağını açıkladı.

Finlandiya Dışişleri Bakanlığı tarafından deklarasyona katılım kapsamında yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“(Finlandiya Dışişleri Bakanı) Elina Valtonen, diğer devletin liderleriyle görüşmelerin ardından, Filistin sorununun barışçıl çözümü ve diğer devlet liderliğine bir çözümün uygulanması konusunda karar alınmasına katılacak.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM ÇAĞRISI

Bildirge, Gazze savaşını sona erdirmek, tüm rehineleri serbest bırakmak ve hem İsrailliler hem de Filistinliler için güvenliği güçlendirmek için geniş uluslararası desteği bir araya getiriyor. Deklarasyon, düşmanlıkların kalıcı olarak sona erdirilmesi ve BM kararlarına dayalı iki devletli bir çözüm için kademeli bir süreci uyumlu hale getiriyor ve İsrail ile Filistinlileri doğrudan istişarelere başlamaya çağırıyor.

HAMAS'A SİLAH BIRAKMA ÇAĞRISI

Bildiri ve buna katılma kararı, (Finlandiya Başbakanı) Petteri Orpo'nun Yönetim Kurulu'nun Hükümet Programı ve Finlandiya Dışişleri ve Güvenlik Politikası Raporu ile uyumludur. Bildiri, Filistin Yönetimi'nin Filistin topraklarında tek idari, kolluk ve güvenlik organı olduğunu belirtmektedir. Hamas rejimi Gazze'de sona erdirilmeli ve silahları teslim etmelidir.

'İSRAİL'İN GAZZE'DEN ÇEKİLMESİ GEREKİYOR'

BM'nin yetkisi altında hazırlanacak geçici bir uluslararası istikrar misyonu, iç güvenlik sorumluluklarının Filistin Yönetimi'ne devredilmesini destekleyecek, ateşkesi denetleyecek ve hem İsrail hem de Filistin'e güvenlik garantileri sağlayacaktır. Belge ayrıca, Filistin Yönetimi'nin reformlarına devam edilmesi ve seçimlerin yapılması, radikalleşme ve nefret söylemiyle mücadele için önlemler alınması ve mutabık kalınan düzenlemelerin bir parçası olarak İsrail birliklerinin Gazze'den çekilmesini gerektirmektedir.

FİNLANDİYA SON GÜNDE KATILDI

Fransa ve Suudi Arabistan, 28-30 Temmuz tarihlerinde New York'ta İsrail-Filistin çatışmasına iki devletli bir çözümün teşvik edilmesi amacıyla bir konferans düzenledi. Konferansın sonunda Fransa ve Suudi Arabistan, BM üye devletlerini bildirgeye katılmaya davet etti. Katılım bildirimleri için son tarih 5 Eylül 2025 günü."

