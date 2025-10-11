Somali'de Türkçe sağlık eğitimi veriliyor

Mogadişu'daki Sağlık Bilimleri Fakültesi, Somali'nin sağlık altyapısının güçlendirilmesinde kritik bir rol üstleniyor. Fakülte, ülkenin dört bir yanına dağılan mezunlarıyla Somali'nin sağlık sorunlarının çözümüne önemli katkı sağlıyor.

Fakülte Dekanı Prof. Dr. Raşit Gündoğdu, 2016'da Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu olarak başladıkları eğitim faaliyetlerini 2019'da Sağlık Bilimleri Fakültesi'ne dönüştürdüklerini belirtti. Gündoğdu, "Öğrencilerimize ilk yıl Türkçe eğitimi veriyoruz. Türkçe B2 seviyesine geldiklerinde 4 yıllık normal eğitimleri başlıyor. Ebelik, hemşirelik ve acil afet yönetimi bölümlerinde uzmanlar yetiştiriyoruz" dedi.

'DAHA ÖNCE BU BÖLÜM YOKTU'

Radyoloji teknisyeni Abdurrahman Abdullahi Muhammed, "Radyoloji Bölümü'nden ilk mezunlar bizdik. Daha önce bu bölüm Somali'de yoktu. Hala da radyoloji eğitimi verilen başka bir üniversite bulunmuyor" ifadelerini kullandı.

KÜLTÜREL BAĞLAR DA GÜÇLENİYOR

Fakültede verilen ney eğitimleri, Türkiye-Somali kültürel bağlarını güçlendiriyor. Türkçe öğretmeni Şakir Musalli, "Öğrenciler ney sesini çok seviyor. 12 öğrenciden oluşan grupla mezuniyet programında konser verdik. İleride burada ney öğreten insanlar yetiştirmek istiyoruz" dedi.

YENİ HEDEF: TIP FAKÜLTESİ

Dekan Gündoğdu, yakın gelecekte Tıp Fakültesi açarak doktor yetiştirmeye başlayacaklarını müjdeledi. "Somali halkının ihtiyacı olan tüm bölümleri burada açıp eğitim vermeyi kendimize görev bildik" diyen Gündoğdu, Türkiye'den 6.500 kilometre uzaktaki Somali'de hizmet vermeye devam edeceklerini vurguladı.