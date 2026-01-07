Soğuk Savaş’ın simge lideri Ronald Reagan'ın oğlu vefat etti: Babası gibi oyuncuydu

Soğuk Savaş’ın simge lideri, ABD'nin eski Başkanı Ronald Reagan'ın en büyük oğlu ve yorumcu Michael Reagan'ın, 80 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi.

Ronald Reagan Başkanlık Vakfı ve Enstitüsünden, eski ABD Başkanı'nın oğlu Michael Reagan'ın ölümüyle ilgili açıklama yapıldı.

Filipinlerde 6.4 büyüklüğünde deprem

Muhafazakar yorumcu kimliğiyle tanınan 80 yaşındaki Reagan'ın hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, "Michael Reagan, Başkan Reagan'ın ideallerine olan sarsılmaz bağlılığıyla şekillenen bir hayat yaşadı." ifadesi yer aldı.

EVLAT EDİNİLMİŞTİ

1945 doğumlu Michael Reagan, doğumundan saatler sonra Ronald Reagan ve o dönemdeki eşi Jane Wyman tarafından evlat edinilmişti.

Fransa ve İngiltere'den Ukrayna vaadi

Arizona Eyalet Üniversitesi'nde eğitim gören Michael Reagan, babası gibi oyunculuk da yapmış ve çeşitli yapımlarda rol almıştı.