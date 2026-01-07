Barış olursa asker gönderilecek: Fransa ve İngiltere'den Ukrayna vaadi

Duyuru, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ev sahipliğinde Paris'te düzenlenen ve Ukrayna müttefiklerinin “gönüllüler koalisyonunu” oluşturan iki düzineden fazla devlet liderinin yanı sıra ABD'nin özel temsilcisi Steve Witkoff ve Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'in de katıldığı zirvenin ardından geldi. Kushner, ABD başkanının güvenlik protokollerini “güçlü bir şekilde desteklediğini” söyledi.

FRANSA, İNGİLTERE VE UKRAYNA ANLAŞTI

Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Ukrayna'nın Volodimir Zelenski, saatler süren görüşmelerin ardından salı akşamı üçlü niyet beyanını imzaladı.

Liderler bunun, Ukrayna topraklarında Fransız ve İngiliz askerlerinin konuşlandırılmasının önünü açacağını belirtti.

Starmer, “Ateşkesin ardından İngiltere ve Fransa, Ukrayna genelinde askeri merkezler kuracak” dedi.

AVRUPA VE RUSYA KARŞI KARŞIYA GELEBİLİR Mİ?

Ancak, Moskova Ukrayna'ya yeniden saldırı başlatırsa, planlanan kara kuvvetlerinin Rus kuvvetleriyle doğrudan çatışmaya girmesi olası görünmüyor.

TEMAS HATTININ ‘ÇOK GERİSİNE’ KONUŞLANDIRILACAK

Macron, bu kuvvetlerin amacının “ateşkesin ardından güvence sağlamak” olduğunu açıkça belirtti ve kuvvetlerin “temas hattının çok gerisinde” konuşlandırılacağını kaydetti. Potansiyel kuvvetlerin büyüklüğü veya kapsamı hakkında hemen net bir açıklama yapılmadı.

Macron, koalisyonun “Amerikan liderliğinde ateşkes izleme taahhütlerini” ve “savunma cephesinde bulunan ve bulunmaya devam edecek Ukrayna silahlı kuvvetlerine uzun vadeli destek” planını da hazırladığını söyledi.

ABD’DEN AVRUPA’YI SAVUNMA VAADİ

Witkoff, Avrupa güçlerinin Ukrayna'da saldırıya uğraması halinde ABD'nin yardımına koşup koşmayacağına ilişkin bir soruya yanıt vererek, güvenlik garantilerinin “şimdiye kadar görülen en güçlü” olduğunu ve “herhangi bir saldırı olması durumunda [...] savunma amaçlı olmaktan öte, daha fazla saldırıyı caydırmak” amacıyla verildiğini söyledi. Witkoff, “Ve her ikisini de yapacaklar” dedi.

Witkoff, “Başkan taahhütlerinden geri adım atmıyor, Ukrayna ülkesi ve barış anlaşması için güçlü bir duruş sergiliyor. Ukraynalıların nihai barışa ulaşmalarına yardımcı olmak için onların yanında olacağız” dedi.

PARİS’TEN ÇIKACAK ŞARTLARI RUSYA’YA ABD SUNACAK

Ayrı olarak, ABD ve Ukrayna heyetleri haftalardır ikili bir barış anlaşması imzalamaya çalışıyor. Bu anlaşma Beyaz Saray tarafından Rusya'ya götürülecek.

TOPRAK TAVİZİ PÜRÜZ OLUŞTURUYOR

Ancak Zelenski, Ukrayna'nın topraklarından vazgeçmesi konusunun görüşmelerde hala bir pürüz oluşturduğunu söyledi. “Yardımcı olabilecek bir dizi fikrimiz var” diyen Zelenski, müzakere ekiplerinin bir anlaşmaya varamaması halinde Trump ile doğrudan görüşmeye hazır olduğunu da ekledi.

TRUMP YAKIN DESE DE MOSKOVA İYİMSER DEĞİL

Trump, barışın çok yakın olduğunu defalarca iddia etse de, Moskova'nın bir anlaşmaya hazır olduğuna dair çok az işaret var ve Rus yetkililer, çatışmanın “temel nedenlerini” ele alan kapsamlı bir çözüm istediklerini söyleyerek, geçici ateşkes veya hızlı bir anlaşmayı defalarca reddettiler.

KREMLIN’İN KABUL ETMESİ BEKLENMİYOR

Kremlin ayrıca, herhangi bir anlaşmanın parçası olarak Ukrayna topraklarında NATO askerlerinin konuşlandırılmasına karşı çıkacağını söyledi ve Moskova şimdilik çatışmaya devam etmekten memnun göründüğü için, müzakere edilen bir anlaşmanın ardından kuvvetlerin konuşlandırılması ihtimali en azından kısa vadede olası görünmüyor.