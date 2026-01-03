Zelenski duyurdu: Ukrayna savunma bakanı değişiyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanı Mihaylo Fedorov'un savunma bakanlığını olarak atayacağını duyurdu.

Sosyal medya hesabından görüntülü mesaj paylaşan Zelenski, Ukrayna hükümeti ve bazı devlet kurumlarında devam eden görev değişikliklerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

DEĞİŞİKLİKLER DEVAM EDECEK

Devlet kurumlarında "değişikliklerin süreceğini" kaydeden Zelenski, "Bugün, Ukrayna’yı daha dirençli hale getirmek için önemli bir iç değişiklik sürecini başlattık." ifadelerini kullandı.

Zelenski, Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğü (GUR) Başkanı Kirilo Budanov’u Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı olarak atadığını ve bu atamaya ilişkin kararnameyi imzaladığını bildirdi.

Ukrayna Dış İstihbarat Servisi Başkanı Oleg İvaşçenko'nun ise GUR Başkanı olarak atandığını duyurdu.

Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanı Mihaylo Fedorov'a savunma bakanı olarak atanmasını teklif ettiğini kaydeden Zelenskiy, "Ukrayna Savunma Bakanlığının çalışma şeklini de değiştirmeye karar verdim" dedi.

ukrayna-dijital-donusum-bakani-mihaylo-fedorov.jpg
Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanı Mihaylo Fedorov

Zelenskiy, Savunma Bakanı Denis Şmigal'in ekibinde kalacağını, kendisine önemli bir görevi üstlenmesini önerdiğini belirterek, "Değişikliklere yarın devam edeceğiz. Daha çok karar alınacak." yorumunu yaptı.

Avrupa, ABD ve Ukrayna’nın güvenlik danışmanlarının bir toplantı gerçekleştireceğini belirten Zelenskiy, ülkesine destek veren herkese teşekkür etti.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

