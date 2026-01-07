Filipinlerde 6.4 büyüklüğünde deprem

Filipinlerde 6.4 büyüklüğünde deprem
Yayınlanma:
Filipinler'in güneydoğusundaki Baculin bölgesi açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Filipinler'in güneydoğu açıklarında deprem meydana geldiğini açıkladı.

USGS tarafından büyüklüğü 6,4 olarak kaydedilen depremin merkez üssünün, Baculin bölgesinin yaklaşık 16 kilometre doğu açıkları olduğu kaydedildi.

Japonya’da 6,2 büyüklüğünde depremJaponya’da 6,2 büyüklüğünde deprem

TSUNAMİ UYARISI YAPILMADI

6.4'lük deprem yerin yaklaşık 35 kilometre derinliğinde oldu. Depremin ardından henüz can ve mal kaybı bildirilmezken, tsunami uyarısı da yapılmadığı da görüldü.

ATEŞ ÇEMBERİ

Dünyada depremlerin en fazla görüldüğü ülkelerden Filipinler, "ateş çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.

ENDONEZYA DA ETKİLENDİ

Filipinler'de meydana gelen depremden Endonezya'nın da etkilendiği, depremin saat 06.02'de olduğu ve Filipinler merkezinden 140 kilometre uzakta olduğu Google tarafından bildirildi.

ekran-goruntusu-2026-01-07-084036.png

Kaynak:AA

