Şam'dan 'Aktan Cezaevi' suçlamalarına yanıt

Suriye’nin Rakka kentinde bulunan ve binlerce IŞİD tutuklusunun bulunduğu El-Aktan Cezaevi, Suriye hükümet güçleri ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında yeni bir gerilim noktasına dönüştü.

SDG’DEN İNSANİ KRİZ VE MÜDAHALE ÇAĞRISI

SDG Medya Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Suriye ordusuna bağlı grupların cezaevini kuşattıktan sonra tesisin su tedarikini kestiği iddia edildi. Su kesintisinin yanı sıra gıda ve tıbbi malzeme eksikliğinin de baş gösterdiğini savunan SDG, bu durumun tutukluların hayatı üzerinde ciddi bir tehdit oluşturduğunu vurguladı. Açıklamada, Şam yönetiminin insani standartları ihlal ettiği belirtilerek, olası bir güvenlik zafiyetinden Suriye hükümetinin sorumlu tutulacağı ifade edildi ve uluslararası kuruluşlara acil müdahale çağrısında bulunuldu.

SURİYE SAVUNMA BAKANLIĞINDAN YALANLAMA

Suriye Savunma Bakanlığı ise bölgede çatışma yaşandığına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Devlet ajansı SANA’ya yapılan açıklamada, cezaevinin tamamen güvence altına alındığı ve çevrede askeri polis ile iç güvenlik güçlerinin konuşlandığı aktarıldı. Bakanlık yetkilileri, cezaevi yönetimiyle sürekli temas halinde olduklarını ve mahkumların tüm ihtiyaçlarının karşılandığını öne sürerek, operasyonel sürecin devletin kontrolünde olduğunu vurguladı.

SDG hapishanesinden kaçan IŞİD’lilerin 81’i yakalandı

BÖLGEDEKİ IŞİD TUTUKLULARININ DURUMU

Rakka ve çevre bölgelerdeki cezaevleri, barındırdıkları yüksek sayıdaki IŞİD üyesi nedeniyle uluslararası bir güvenlik meselesi olmayı sürdürüyor. SDG kontrolündeki cezaevlerinde yaklaşık 10 bin IŞİD'li bulunurken, kamplarda ise 50 bine yakın aile üyesinin tutulduğu biliniyor.