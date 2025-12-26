Şam-SDG hattında neler oluyor? "Sahada karşılık yok açıklaması" geldi

Suriye Dışişleri Bakanlığı, SDG adını kullanan PKK/YPG ile yürütülen görüşmelerin sahada somut sonuç üretmediğini açıkladı. Entegrasyon, petrol yönetimi ve sınır kontrolüne dair söylemlerin uygulamaya yansımadığı, birlik yerine ayrışmayı derinleştirdiği belirtildi.

Suriye Dışişleri Bakanlığı, SDG adını kullanan PKK/YPG ile yürütülen temasların sahada karşılık bulmadığını açıkladı. Bakanlık kaynakları, yapılan açıklamaların uygulamaya yansımadığını bildirdi.

Suriye Dışişleri Bakanlığı adına konuşan bir yetkili, SANA’ya verdiği bilgide, bölgedeki kurumların devlet yapısına entegrasyonuna dair söylemlerin teoride kaldığını söyledi. Yetkili, bu başlıkta somut adım ya da net bir takvim ortaya konulmadığını vurguladı.

Kaynak, Suriye’nin kuzeydoğusunda devlet çerçevesi dışında yönetilen idari, güvenlik ve askerî yapıların birlik söylemiyle çeliştiğini belirtti. Bu durumun ayrışmayı azaltmak yerine derinleştirdiği ifade edildi.

PETROL SINIR VE BİRLİK AÇIKLAMASI

Yetkili, terör örgütü PKK/YPG cephesinden diyaloğun sürdüğüne dair açıklamalar yapılmasına karşın, görüşmelerin sahada somut sonuç üretmediğini savundu. Bu söylemlerin daha çok kamuoyu ve medya odaklı olduğu, siyasi baskıları azaltmayı hedeflediği belirtildi.

Petrol başlığına da değinen kaynak, “Petrol tüm Suriyelilere aittir” söyleminin, kaynakların devlet kurumları üzerinden yönetilmemesi ve gelirlerin genel bütçeye aktarılmaması nedeniyle inandırıcılığını yitirdiğini söyledi.

Şam yönetimi: SDG ile temasları askıya aldıkŞam yönetimi: SDG ile temasları askıya aldık

Gündeme getirilen ademi merkeziyet modelinin, idari sınırları aşarak siyasi ve güvenlik boyutlarıyla devletin birliğini tehdit ettiği kaydedildi. Sınır kapıları ve sınırlar üzerindeki tek taraflı kontrolün pazarlık aracı yapılmasının da ulusal egemenlikle bağdaşmadığı vurgulandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

