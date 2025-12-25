"Saksıları ters çevirin" uyarısı yapıldı: Sebebi ortaya çıktı!

Kış mevsiminin etkisini artırmasıyla birlikte Birleşik Krallık genelinde hava sıcaklıkları hızla düşerken, uzmanlardan bahçelerde yaşayan yaban hayvanlarını korumak için kritik bir uyarı geldi.

KÜÇÜK HAYVANLAR KORUMA ALTINDA

Özellikle nesli tehlike altında bulunan kirpiler başta olmak üzere pek çok küçük canlının, soğuk günlerde güvenli bir barınak bulmakta büyük zorluk yaşadığına dikkat çekildi.

Bahçe uzmanları, Britanya genelinde yaşayanların kullanılmayan eski ya da çatlamış saksıları kış aylarında ters çevirerek yaban hayvanları için pratik ve korunaklı bir sığınak haline getirebileceğini vurguladı. Tavsiye, ev ve bahçe önerileriyle bilinen Ideal Home tarafından paylaşıldı.

"HAYVANLAR İÇİN MÜKEMMEL BİR SIĞINAK"

Uzmanlar açıklamalarında, “Artık eskiyen birkaç saksı, kış aylarında hayvanlar için mükemmel bir sığınak olabilir. Aynı zamanda bahçe yaban hayatını kar ve soğuktan korumanın etkili bir yoludur” ifadelerini kullandı.

Uzmanlar, saksılar ters çevrilirken küçük hayvanların rahatça girip çıkabilmesi için altında mutlaka uygun bir açıklık bırakılması gerektiğini söyledi.

Dikey bahçe sistemi Eggologic’in CEO’su Todd Wente, “Kuru samanla doldurulmuş ters çevrilmiş basit bir saksı bile küçük memeliler için hayati bir barınak olabilir” dedi.

ESKİ SAKSILARLA HAYVAN BARINAKLARI

Eski plastik saksılar, evde basit hayvan barınakları yapmak için değerlendirilebilir. Saksılara makasla küçük girişler açılarak, özellikle kirpilerin kolayca girip çıkabileceği güvenli alanlar oluşturmak mümkün.

Uzmanlar, bahçelerde biriken odun ve dal yığınlarının hayvanlar için güvenli barınma alanları oluşturduğunu vurguladı. Ayrıca kış mevsiminde çim biçme veya çit budama gibi işlemlerden önce, kirpi veya diğer küçük hayvanların bu alanlarda saklanıp saklanmadığının kontrol edilmesi gerektiği hatırlatıldı.