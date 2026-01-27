Sahiplerine ölüm getiren lanetli saray için ilan verdiler

Sahiplerine ölüm getiren lanetli saray için ilan verdiler
Yayınlanma:
Venedik'te yıllar boyunca intiharlar ve cinayetlerle anılan "lanetli" Ca’ Dario Sarayı, yaklaşık 20 milyon Euro bedelle satışa çıkarıldı.

İtalya’nın Venedik kentinde 15. yüzyılda inşa edilen, yıllardır intiharlar ve cinayetlerle anılan Ca’ Dario Sarayı için yaklaşık 20 milyon Euro'luk satış ilanı verildi.

Adını, Osmanlı İmparatorluğu ile yapılan barış anlaşmasının ardından kahraman ilan edilen diplomat Giovanni Dario’dan alan yapı, en az yedi ölümle ilişkilendirilmesi nedeniyle kamuoyunda uzun yıllardır “lanetli saray” olarak anılıyor.

sahiplerine-olum-getiren-lanetli-saray-icin-ilan-verdiler-1.webp

Dokuz yatak odası, sekiz sütunlu banyosu, ihtişamlı salonları, bahçesi, tekne rampası ve çatı terasıyla mimari bir şaheser olarak nitelendirilen lanetli saray, tüm bu özelliklerine rağmen daha çok hakkındaki korkunç söylentilerle gündeme geliyor.

Dünyanın en tehlikeli kargosunu taşıyordu: Kaptanla birlikte 4 denizci kaybolduKaptanla birlikte 4 denizci kayboldu

BİRÇOK ÖLÜME TANIKLIK ETTİ

Babası Giovanni Dario’nun ölümünün ardından sarayın sahibi olan Marietta Dario, eşinin cinayete kurban gitmesinden kısa süre sonra intihar ederek hayatına son verdi. 1964 yılında dünyaca ünlü tenor Mario del Monaco, sarayı görmek üzere yola çıktığı sırada ağır bir trafik kazası geçirdi. 1970’lerde yapıyı satın alan İtalyan aristokrat Kont Filippo Giordano delle Lanze ise, evde sevgilisi tarafından öldürüldü.

sahiplerine-olum-getiren-lanetli-saray-icin-ilan-verdiler-2.webp

1980’li yıllarda sarayın yeni sahibi olan iş insanı Raul Gardini, adının karıştığı yolsuzluk skandalının ardından 1993’te intihar etti. 2002’de ise İngiliz rock grubu The Who’nun basçısı John Entwistle, sarayı tatil amacıyla kiraladıktan yalnızca bir hafta sonra kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

“Beyaz kabus” şehri esir aldı! New York donuyor“Beyaz kabus” şehri esir aldı!

Son olarak 2006 yılında, kimliği açıklanmayan bir alıcıyı temsil eden ABD merkezli bir şirketin mülkiyetine geçen tarihi yapıda restorasyon çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

8 bin liradan 3 bin 500 liraya düştü: Kasa kasa aldılar
8 bin liradan 3 bin 500 liraya düştü: Kasa kasa aldılar
İki banka anlaşmıştı bir banka daha katıldı: Komisyonu kaldırdılar
İki banka anlaşmıştı bir banka daha katıldı: Komisyonu kaldırdılar
Stilin sessiz dili: Gardırobunuz karakterinizi nasıl ele verir?
MTV ödemesi için son gün yaklaştı: Hangi araç için ne kadar MTV ödenecek?
MTV ödemesi için son gün yaklaştı: Hangi araç için ne kadar MTV ödenecek?
İstanbul'a yaklaşan lapa lapa kar yağışını açıkladı: Meteoroloji profesörü tarih verdi
Bayern Münih istedi Fenerbahçe alıyor! 65 milyon Euro'luk forvet transferi
Bayern Münih istedi Fenerbahçe alıyor!
Fenerbahçe’den 65 milyon Euro'luk forvet çılgınlığı
İslam Memiş nasıl yükseleceğini açıkladı: Yatırımcıları uyardı
Kademeli emeklilik çıkacak! Müjdesi herkese… Niyeti kimlere?
27 Ocak burç yorumu:
27 Ocak burç yorumu:
Dört mevsim 15 derece olan mağara 4 milyon lira kazandırdı
Dört mevsim 15 derece olan mağara 4 milyon lira kazandırdı
Dünya
Çin ve Rusya savunma bakanları görüştü
Çin ve Rusya savunma bakanları görüştü
Turizm bölgesinde pirana dehşeti: 10 Yaralı
Turizm bölgesinde pirana dehşeti: 10 Yaralı
UNICEF: Gazze'de okulların yüzde 90'ı yıkıldı veya hasar gördü
UNICEF: Gazze'de okulların yüzde 90'ı yıkıldı veya hasar gördü