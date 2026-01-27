Sahiplerine ölüm getiren lanetli saray için ilan verdiler

İtalya’nın Venedik kentinde 15. yüzyılda inşa edilen, yıllardır intiharlar ve cinayetlerle anılan Ca’ Dario Sarayı için yaklaşık 20 milyon Euro'luk satış ilanı verildi.

Adını, Osmanlı İmparatorluğu ile yapılan barış anlaşmasının ardından kahraman ilan edilen diplomat Giovanni Dario’dan alan yapı, en az yedi ölümle ilişkilendirilmesi nedeniyle kamuoyunda uzun yıllardır “lanetli saray” olarak anılıyor.

Dokuz yatak odası, sekiz sütunlu banyosu, ihtişamlı salonları, bahçesi, tekne rampası ve çatı terasıyla mimari bir şaheser olarak nitelendirilen lanetli saray, tüm bu özelliklerine rağmen daha çok hakkındaki korkunç söylentilerle gündeme geliyor.

Kaptanla birlikte 4 denizci kayboldu

BİRÇOK ÖLÜME TANIKLIK ETTİ

Babası Giovanni Dario’nun ölümünün ardından sarayın sahibi olan Marietta Dario, eşinin cinayete kurban gitmesinden kısa süre sonra intihar ederek hayatına son verdi. 1964 yılında dünyaca ünlü tenor Mario del Monaco, sarayı görmek üzere yola çıktığı sırada ağır bir trafik kazası geçirdi. 1970’lerde yapıyı satın alan İtalyan aristokrat Kont Filippo Giordano delle Lanze ise, evde sevgilisi tarafından öldürüldü.

1980’li yıllarda sarayın yeni sahibi olan iş insanı Raul Gardini, adının karıştığı yolsuzluk skandalının ardından 1993’te intihar etti. 2002’de ise İngiliz rock grubu The Who’nun basçısı John Entwistle, sarayı tatil amacıyla kiraladıktan yalnızca bir hafta sonra kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

“Beyaz kabus” şehri esir aldı!

Son olarak 2006 yılında, kimliği açıklanmayan bir alıcıyı temsil eden ABD merkezli bir şirketin mülkiyetine geçen tarihi yapıda restorasyon çalışmalarının sürdüğü bildirildi.