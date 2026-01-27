“Beyaz kabus” şehri esir aldı! New York donuyor

ABD’nin New York kentinde etkisini gösteren dondurucu soğuklar ve kar fırtınası, günlük yaşamı felç etti. "Tarihi” olarak nitelendirilen soğuklar nedeniyle Hudson Nehri’nin bazı bölümleri dondu. Can kaybı 11'e yükselirken uçuşlar iptal edildi, yüz binlerce kişi elektriksiz kaldı.

ABD’nin New York kentini etkisi altına alan kar fırtınası ve kutup soğukları, hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Washington, New Jersey gibi birçok eyalet de dondurucu soğuklar ve olumsuz hava koşullarından etkilendi.

HUDSON NEHRİ BUZ TUTTU!

Kar fırtınası ve “tarihi” olarak değerlendirilen soğuk hava sebebiyle, New York’ta bulunan Hudson Nehri’nin bazı bölümleri dondu. Nehrin üzerinde buz kütleleri oluşurken tekne ve gemiler ilerlemekte zorluk yaşadı.

YÜZ BİNLERCE KİŞİ ELEKTRİKSİZ KALDI!

Kentte etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle, 300 binden fazlası Tennessee’de ve 150 bine yakını Mississippi'de olmak üzere 920 bine yakın kişi geçtiğimiz gün elektriksiz kalmıştı. Kar fırtınası ve dondurucu soğuklar nedeniyle ülke genelinde hala 800 binden fazla kişinin elektriksiz kaldığı bildirildi.

Aynı zamanda, toplamda 17 bini aşkın uçuş iptal edildi. Büyük şehirlerdeki okullarda eğitime ara verildi ya da uzaktan eğitime geçildi.

11 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ!

ABD’yi etkisi altına alan dondurucu soğuklar sebebiyle 11 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi Yetkililer, kar fırtınasının etkilerinin günlerce, hatta haftalarca sürebileceğini açıklayarak yaklaşık 90 milyon kişinin "aşırı soğuk" uyarısı altında bulunduğunu ifade etti.

"ACIMASIZ, DONDURUCU VE TEHLİKELİ"

New York Valisi Kathy Hochul ise, kentin yıllardır görmediği en soğuk döneme hazırlandığını belirterek "Eyaletimizi bir Arktik kuşatması sardı. Acımasız, dondurucu ve tehlikeli" dedi. Hochul, açıklamasında özellikle Kanada sınırına yakın bölgelerdeki Watertown'da sıcaklığın rekor seviyede sıfırın altında 37, Kopenhag'da da sıfırın altında 45 derece kaydedildiğini belirtti.

