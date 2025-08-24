Rusya'da oyuncak mağazasında gaz tüpü patladı: 1 ölü

Moskova’da bir oyuncak mağazasında bugün öğle saatlerinde patlama meydana geldi. Gaz tüpünün basıncının düşmesi sonucu üçüncü katta gerçekleşen patlamada bir kişi yaşamını yitirirken, iki kişi yaralandı. Yaralılardan hastaneye kaldırıldı.

Mağaza, FSB’nin bulunduğu meydanın hemen yanında yer alması nedeniyle güvenlik birimleri hızla bölgeye sevk edildi. Patlamanın ardından bina yönetimi, itfaiye ve kurtarma ekipleri gelmeden önce mağazadaki müşteriler ve çalışanları tahliye etti. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı ve başkent sağlık yetkilileri, olayla ilgili çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Yetkililer, mağazanın içinde restoranlar ve oyun alanları bulunduğunu ve patlamanın üçüncü katta gerçekleştiğini belirtti. İtfaiye ekipleri, binada güvenlik kontrolleri ve gerekli önlemleri alırken, mağazanın çevresinde de güvenlik önlemleri artırıldı. Olayın nedenine dair soruşturma başlatılırken, mağazanın bir süreliğine kapalı kalacağı bildirildi.