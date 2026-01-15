Rusya İçişleri Bakanlığı'nın eğitim binasına bombalı saldırı: 9 kişi yaralandı
Rusya İçişleri Bakanlığı'nın Komi Özerk Cumhuriyeti'ndeki eğitim binasına ses bombası atıldı. Patlamada 4'ü ağır olmak üzere 9 kişinin yaralandığı belirtildi.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NIN EĞİTİM BİNASINA SES BOMBALI SALDIRI
Özerk yönetimin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Sıktıvkar kentinde Rusya İçişleri Bakanlığının eğitim merkezinde bir ses bombasının patladığı belirtildi.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada ise patlama sonucu 340 metrekarelik alanda yangın çıktığı kaydedildi.
4'ÜNÜN DURUMU AĞIR
Açıklamada, "Olayda 9 kişi yaralandı. Bunlardan 4'ünün durumu ağır. Yaralılara gerekli tıbbi müdahale yapılıyor. Patlamanın ardından oluşan yoğun duman nedeniyle 200 kişi binadan tahliye edildi" ifadelerine yer verildi.
Rusya Soruşturma Komitesi de olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)