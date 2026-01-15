Rusya İçişleri Bakanlığı'nın eğitim binasına bombalı saldırı: 9 kişi yaralandı

Rusya İçişleri Bakanlığı'nın eğitim binasına bombalı saldırı: 9 kişi yaralandı
Yayınlanma:
Rusya İçişleri Bakanlığı'nın Sıktıvkar kentindeki eğitim merkezine ses bombası atıldı. Bombanın patlaması sonucu 9 kişi yaralandı.

Rusya İçişleri Bakanlığı'nın Komi Özerk Cumhuriyeti'ndeki eğitim binasına ses bombası atıldı. Patlamada 4'ü ağır olmak üzere 9 kişinin yaralandığı belirtildi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NIN EĞİTİM BİNASINA SES BOMBALI SALDIRI

Özerk yönetimin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Sıktıvkar kentinde Rusya İçişleri Bakanlığının eğitim merkezinde bir ses bombasının patladığı belirtildi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada ise patlama sonucu 340 metrekarelik alanda yangın çıktığı kaydedildi.

Rusya'dan NATO'ya savaş restiRusya'dan NATO'ya savaş resti

4'ÜNÜN DURUMU AĞIR

Açıklamada, "Olayda 9 kişi yaralandı. Bunlardan 4'ünün durumu ağır. Yaralılara gerekli tıbbi müdahale yapılıyor. Patlamanın ardından oluşan yoğun duman nedeniyle 200 kişi binadan tahliye edildi" ifadelerine yer verildi.

Rusya Soruşturma Komitesi de olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor! Paranız gidebilir
Paranız gidebilir!
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
Coca Cola zararına bile satamadı
Coca Cola zararına bile satamadı
Fenerbahçe'de tarihe geçecek gün 31 Ocak: Sadettin Saran da olacak Aziz Yıldırım da Ali Koç da
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Artık sofralarda olmayacak!
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Trump önce savcıyı atadı sonra soruşturmayı açtırdı! Powell dosyası yabancıya gitmedi
Dünya
İsrail ordusu önce yaraladı sonra gözaltına aldı!
İsrail ordusu önce yaraladı sonra gözaltına aldı!
Trump'ın orta parmağı işçiye servet kazandırdı
Trump'ın orta parmağı işçiye servet kazandırdı