Polonya ordusu, Rusya'ya ait bir gözetleme uçağının uluslararası hava sahasında, Polonya hava sahasına yakın bir bölgede uçarken savaş jetleri tarafından önlendiğini açıkladı. Ordudan yapılan açıklamada, uçağın görsel olarak tespit edildiği ve sorumluluk alanı dışına çıkarıldığı bildirildi.

Polonya savaş uçakları Rus uçağını engelledi!

"KAÇAKÇILIK FAALİYETİ KİSVESİ ALTINDA YÜRÜTÜLEN BİR PROVOKASYO"

İhlallere dikkat çeken yetkililer, "Polonya hava sahasının kitlesel biçimde ihlal edilmesi, bunun tatil dönemine denk gelmesi, Rus uçaklarının Baltık Denizi'ndeki faaliyetleri ve benzer olayların kısa süre önce Litvanya'da da yaşanmış olması, bunun kaçakçılık faaliyeti kisvesi altında yürütülen bir provokasyon olabileceğini gösteriyor" değerlendirmesinde bulundu.

DAHA ÖNCE ESTONYA HAVA SAHASINI İHLAL EDİLDİ

NATO'nun doğu kanadındaki ülkeler, son dönemde Rusya tarafından provokatif hava sahası ihlalleri nedeniyle yüksek alarm durumuna geçmiş durumda. Eylül ayında üç Rus askeri uçağının Estonya hava sahasına on yılı aşkın süredir ilk kez girmesi ve kısa süre sonra 20'den fazla Rus insansız hava aracının Polonya hava sahasını ihlal etmesi bu gelişmelere örnek gösteriliyor.

LİTVANYA 'HİBRİT SALDIRI' DİYOR BELARUS REDDEDİYOR

Öte yandan Litvanya, Belarus kaynaklı kaçakçılık balonlarının hava trafiğini defalarca aksattığını ve zaman zaman Vilnius Havalimanı'nın geçici olarak kapatılmasına neden olduğunu daha önce açıklamıştı. Litvanyalı yetkililer, sigara ve vergilendirilmemiş diğer kaçak ürünlerin taşınmasında kullanılan bu balonların, Rusya'nın yakın müttefiki olan Belarus tarafından gerçekleştirilen bir tür "hibrit saldırı" olduğunu öne sürüyor. Ancak Belarus yönetimi, söz konusu iddiaları kesin bir dille reddediyor.

Polonya ordusu, son gelişmelerin ardından Belarus sınırındaki Podlaskie bölgesinin bazı kesimlerinde hava sahasının güvenlik gerekçesiyle geçici olarak sivil uçuşlara kapatıldığını duyurdu.

Doğu Avrupa ve Baltık ülkeleri, yaşanan gelişmelere karşı ortak bir yanıt oluşturmak amacıyla koordinasyonu artırıyor. Fox News'in aktardığına göre, Polonyalı yetkililer NATO müttefiklerinden destek alındığını, İspanyol savaş uçaklarının hava polisliği görevlerine katıldığını ve Hollanda'nın hava savunma sistemleriyle destek sağladığını belirtti.

Bazı raporlara göre, Ukrayna savaşının başlamasından bu yana Rus uçakları veya insansız hava araçları Doğu Avrupa hava sahasını 12'den fazla kez ihlal etti. NATO ve Avrupa Birliği ise son dönemde, Avrupa hava sahasını tehdit eden "Rus tehdidine" karşı doğu kanadında ortak savunma amacıyla bir "insansız hava aracı duvarı" oluşturulması yönünde çalışmalar yürütüyor.