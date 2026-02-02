Refah açıldı ama yardıma geçit yok: 22 bin hasta beklerken tırlar yasaklandı

Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, yaklaşık bir yıl aradan sonra “pilot uygulama” kapsamında yeniden faaliyete geçti. Sürecin İsrail, Mısır ve Avrupa Birliği (AB) koordinasyonunda yürütüleceği bildirilirken, geçişlerin yalnızca Gazze’de yaşayan Filistinlilerin yaya hareketine açık olacağı duyuruldu. Kapıda Filistin Yönetimi’nden temsilciler ile AB’den gözlemcilerin görev yaptığı bildirildi.

FİLİSTİNLİLERİN KADERİ İSRAİL İSTİHBARATININ ONAYINA BAĞLI

İsrailli bir güvenlik yetkilisinin açıklamasına göre, Ocak 2025’te imzalanan ateşkesin çökmesinin ardından mart ayında kapatılan sınır kapısında dün sistem kontrolleri ve testler gerçekleştirildi. Ancak prosedür, tam bir istihbarat denetimini içeriyor. Gazze’ye giriş veya Gazze’den çıkış yapmak isteyen Filistinlilerin öncelikle Mısır makamlarından onay alması gerekecek.

Mısır, onayladığı isimleri güvenlik taraması için doğrudan İsrail iç istihbarat servisi Şin Bet’e iletecek. İsrail’in, Gazze’den Mısır’a çıkışları uzaktan denetleyeceği ve "yüz tanıma yazılımı" kullanarak geçişlere izin vereceği ifade edildi.

22 BİN YARALI BEKLİYOR, GAZETECİYE VE YARDIMA GEÇİT YOK

Yetkililer, sınır kapısının yalnızca yaya geçişine açık olduğunu, yardım tırlarının geçişine ise izin verilmediğini belirtti. Bu kısıtlama nedeniyle ilk günlerde geçiş yapan kişi sayısının sınırlı olması bekleniyor.

Resmi verilere göre Gazze’de yaklaşık 22 bin hasta ve yaralı yurt dışında acil tıbbi tedaviye ihtiyaç duyuyor. Ancak İsrail ordusu, bu acil tabloya rağmen yabancı gazetecilerin Gazze’ye denetimsiz girişine izin vermemeye devam ediyor.

İsrail Ordusu’na bağlı ve Gazze’ye yönelik yardımları koordine eden COGAT ise dün yaptığı açıklamada, Refah Sınır Kapısı’nın “pilot uygulama” kapsamında her iki yönde yaya geçişlere açılacağını, kapının işleyişinin test edilmesi amacıyla pilot aşamanın başlatıldığını ve geçişlerin bugün itibarıyla başlamasının öngörüldüğünü bildirdi.

UNICEF: Gazze'de okulların yüzde 90'ı yıkıldı veya hasar gördü

GİRİŞ YAPANLAR İSRAİL ORDUSUNUN KONTROL NOKTASINA YÖNLENDİRİLECEK

Mısır’dan Gazze’ye dönüşlerde de sıkı bir askeri denetim uygulanacak. Filistinlilerin girişte İsrail güvenlik taramasından geçeceği, Refah’tan sonra İsrail Ordusu’na ait bir kontrol noktasına ulaştıktan sonra Hamas’ın kontrolündeki Gazze bölgelerine yönlendirileceği belirtildi.

Refah Sınır Kapısı, Gazze’de İsrail topraklarından geçmeyen tek sınır kapısı olma özelliğini taşıyor. Kapı, İsrail güçlerinin Mayıs 2024’te Gazze’ye yönelik saldırıları sırasında ele geçirmesinin ardından yaklaşık iki yıldır kapalı bulunuyordu.

KAPILAR AÇILDI ANCAK SALDIRILAR DURMADI: 3 ÖLÜ

Sınır kapısında "açılım" mesajları verilirken, İsrail güçleri dün Gazze genelinde yeni saldırılar düzenledi. Tıbbi kaynaklara göre saldırılarda en az 3 kişi hayatını kaybetti.

Han Yunus’taki Nasır Tıp Kompleksi’nden bir yetkili, İsrail’e ait bir insansız hava aracının Refah kentinin kuzeybatısına düzenlediği saldırıda bir kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Filistinli medya kuruluşları, hayatını kaybeden kişinin 63 yaşındaki Halid Hammad Ahmed Dahleez olduğunu aktardı.