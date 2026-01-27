UNICEF: Gazze'de okulların yüzde 90'ı yıkıldı veya hasar gördü

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder’in Cenevre’de yaptığı açıklamalara göre, Gazze’deki çocukların %60’ı şu anda yüz yüze eğitime erişemiyor. Okulların yanı sıra üniversiteler ve kütüphanelerin de hedef alındığı belirtilirken, Filistinlilerin bölgedeki en yüksek okuryazarlık oranlarından birine sahip olma mirasının "silindiği" ifade edildi. Ayrıca, 5 yaş altı 335 binden fazla çocuğun, erken çocukluk hizmetlerinin durması nedeniyle gelişimsel gecikme riskiyle karşı karşıya olduğu kaydedildi.

İsrail ateşkes dinlemiyor! Filistinlilerin sığındığı kuleyi hedef aldılar

UNICEF’TEN 86 MİLYON DOLARLIK ACİL ÇAĞRI

Gazze nüfusunun yarısına yakınının 18 yaş altı çocuklardan oluştuğunu belirten James Elder, çocukların iyileşme sürecinin merkezinde olması gerektiğini söyledi. UNICEF, bu yılın geri kalanında 336 bin okul çağındaki çocuğa ulaşabilmek ve ruh sağlığı desteği de dahil olmak üzere eğitim hizmetlerini sürdürebilmek için acil olarak 86 milyon dolara ihtiyaç duyulduğunu açıkladı.

REFAH SINIR KAPISI VE ATEŞKESİN İKİNCİ AŞAMASI

Refah Sınır Kapısı’ndaki duruma da değinen Elder, kapının henüz açılmadığını ve bölgede büyük bir umutsuzluğun hakim olduğunu dile getirdi. Ancak Ocak 2026 itibarıyla gündemde olan "ateşkesin ikinci aşaması"nın, sınır kapısının insani yardımlara tam olarak açılması için hiçbir bahaneyi kabul etmeyeceğini ve bu adımın bölgedeki çocukların hayatta kalması için kritik olduğunu vurguladı.

KIŞ ŞARTLARI VE HİPOTERMİ TEHLİKESİ

Ateşkes sürecine rağmen Gazze'de çocuk ölümlerinin durmadığını hatırlatan Elder, dondurucu soğuklar ve fırtınalı havalar nedeniyle son dönemde en az 7 çocuğun hipotermiden hayatını kaybettiğini bildirdi. UNICEF, barınma ve ısınma imkanlarından yoksun olan binlerce aile için uluslararası topluma insani yardımların sınırsız bir şekilde ulaştırılması çağrısını yineledi.