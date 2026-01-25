İsrail ateşkes dinlemiyor! Filistinlilerin sığındığı kuleyi hedef aldılar

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde varılan ateşkese rağmen Filistinlileri hedef almaya devam ediyor. İsrail ordusunun, Gazze’nin batısında çok sayıda yerinden edilmiş Filistinlinin bulunduğu Şeva Kulesi'ni füzeyle vurduğu bildirildi.

İsrail ordusu 1 Filistinliyi öldürdü 4 kişiyi yaraladı

Kule çatısında kalan quadcopter tipi insansız hava aracını (İHA) geri almak isteyen İsrail güçleri, başka bir İHA ile kurtarma girişiminde bulundu. Bu girişimin başarısız olması üzerine, kule, tepesine tek bir füze atılarak hedef alındı.

ÇÖKME TEHLİKESİ ALTINDA!

Gazze kentinin batısında yer alan Şeva Kulesi’nin çökme tehlikesi altında olduğu, binada çok sayıda yerinden edilmiş Filistinlinin yaşadığı ve aynı zamanda Kudüs’ün Sesi Radyosu’na ev sahipliği yaptığı ifade edildi.

Sivil savunma ekibinden Abdullah el-Mecdelavi, patlamanın binanın çatısında meydana geldiğini belirtti ve bir Filistinlinin hafif yaralandığını kaydetti.