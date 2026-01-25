İsrail ordusu 1 Filistinliyi öldürdü 4 kişiyi yaraladı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nde düzenlediği saldırılarda bir Filistinli hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Yerel kaynaklar ve görgü tanıklarının aktardığı bilgiye göre, Hamas ve İsrail arasında 10 Ekim 2025 tarihinde yürürlüğe giren ateşkes İsrail saldırılarıyla ihlal edildi.

Gazze şehrinin doğusundaki Et-Tuffah Mahallesi'nde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Mahmud Kasım isimli bir Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Bölgedeki İsrail güçlerinin, ateşkese göre Filistinliler için güvenli olduğu belirtilen bölgelerdeki evleri ve çadırları yoğun ateş altına aldığı aktarıldı.

srail-ordusu-1-filistinliyi-oldurdu-4-kisiyi-yaraladi.jpg

İsrail ateşkese rağmen vurmaya devam ediyor: Gazze'de can kaybı 71 bini aştı!Gazze'de can kaybı 71 bini aştı!

SİLAHLI İNSANSIZ HAVA ARACI SALDIRI DÜZENLEDİ

Gazze'nin El-Vahde Caddesi'nde bulunan ve içerisinde basın ofislerinin de bulunduğu bir binanın üzerindeki iletişim kulesine İsrail'e ait bir silahlı insansız hava aracının saldırı düzenlendiği ifade edildi.

Saldırı sırasında bina yakınındaki bulunan ve yoldan geçen 4 Filistinlinin çeşitli yerlerinden yaralandığı belirtildi.

İsrail’den Lübnan’a hava saldırısı!İsrail’den Lübnan’a hava saldırısı!

Kaynak:AA

