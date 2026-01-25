İsrail’den Lübnan’a hava saldırısı!

Lübnan basınının aktardığına göre, İsrail savaş uçakları, ülkenin güneyinde yer alan Kefer Malki Vadisi ile Hırbıt Silim beldesi çevresine hava saldırıları gerçekleştirdi.

İsrail ordusundan Batı Şeria’ya baskın! 11 Filistinli gözaltında

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 1 KİŞİ YARALANDI!

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusu tarafından düzenlenen hava saldırıları nedeniyle Hırbıt Silim'de 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

NEBİ ŞİT BELDESİ DE HEDEF ALINDI!

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Lübnan’ın doğusunda yer alan Nebi Şit beldesi çevresini de hedef aldığı ifade edildi.

İSRAİL ATEŞKESE RAĞMEN SALDIRIYOR!

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı. Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.