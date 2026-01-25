İsrail ordusundan Batı Şeria’ya baskın! 11 Filistinli gözaltında

İsrail işgali altında bulunan Batı Şeria’da, İsrail askerleri, El Halil’in kuzeyindeki Arrub Mülteci Kampı’na baskın gerçekleştirdi ve Muhenned, Mutez, Baha ve İyhab Cevabra isimli 4 kardeşi gözaltına aldı.

5 FİLİSTİNLİ GÖZALTINA ALINDI!

Batı Şeria’nın kuzeyinde yer alan Tulkerim kentinde ise İsrail ordusu, Aktaba Mahallesi ile Kefr Zibad ve Kefr Abbuş beldelerinde düzenlediği baskınlarda 5 Filistinliyi gözaltına aldı. Cenin’in batısında bulunan Kefr Dan beldesinde Mücahid Salah isimli Filistinlinin evine baskın düzenleyen İsrail güçleri, Salah’ı gözaltına alarak bölgeden ayrıldı.

KÖYE BASKIN DÜZENLEDİLER!

Ramallah’ın kuzeybatısında yer alan Deyr Gassane köyünde de İsrail askerleri, eski tutuklu Mahmud Bergusi’yi evine düzenledikleri baskınla gözaltına aldı.

ON BİNLERCE FİLİSTİNLİ GÖZALTINDA!

İsrail, 8 Ekim 2023 tarihinde, Gazze Şeridi’ne yönelik başlattığı saldırıların ardından Batı Şeria’da da baskın, gözaltı ve saldırılarını arttırdı. Filistinli yetkililer, söz konusu uygulamaların Batı Şeria’da fiili ilhak sürecini hızlandırmayı amaçladığını ifade ediyor.

Filistinli resmi kaynaklara göre, söz konusu süreçte Batı Şeria’da on binlerce Filistinli gözaltına alındı.