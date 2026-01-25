Suriye ve İsrail arasında normalleşme! Şam'da büyükelçilik iddiası

Suriye’de iç dengeler değişirken, İsrail medyasından Tel Aviv ve Şam yönetimi arasında Paris’te yürütülen gizli görüşmelere dair çarpıcı iddialar geldi. ABD arabuluculuğunda yürütülen süreçte, Suriye’nin İbrahim Anlaşmaları’na katılması ve Şam’da bir İsrail büyükelçiliği açılması ihtimali ciddi şekilde konuşulmaya başlandı.

"GELİŞMELER GÖZLE GÖRÜLÜR ŞEKİLDE HIZLANDI"

İsrail merkezli i24NEWS English’e konuşan ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara’ya yakın olduğu belirtilen bir kaynak, güvenlik anlaşmasının yakında sonuçlandırılacağını bildirdi. Kaynak, "Suriye'nin İbrahim Anlaşmaları'na katılma olasılığındaki ilerleme göz önüne alındığında, yıl sonundan önce Şam'da bir İsrail büyükelçiliği açılması konusunda çok iyimseriz" ifadelerini kullandı.

SÜRECİN YOL HARİTASI: İRTİBAT BÜROSUNDAN BÜYÜKELÇİLİĞE

Görüşmelerin detaylarına göre normalleşme süreci, başlangıçta diplomatik statüsü bulunmayan bir irtibat bürosu açılmasıyla sınırlı tutulurken, Trump yönetiminin baskısıyla bu hedefler genişletilmiştir. Şara hükümetinin, Ürdün modeline benzer şekilde Golan Tepeleri için 25 yıllık bir kira sözleşmesi üzerinde durduğu ve bölgeyi "Barış Bahçesi" olarak adlandırılan ortak bir ekonomik alana dönüştürmeyi planladığı iddia edilmektedir. İsrail’in Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygı taahhüdü vermesi durumunda ise El-Şara’nın tam diplomatik ilişkilere ve büyükelçilik açılmasına onay vereceği belirtilmektedir.

TRUMP’TAN ÜÇLÜ ZİRVE HAZIRLIĞI

ABD Başkanı Donald Trump’ın, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Suriye Cumhurbaşkanı El-Şara’yı bir araya getirecek tarihi bir imza töreni için zemin hazırladığı kaydedildi. Paris’te yapılması beklenen yeni görüşmede, sınır bölgelerindeki stratejik ve ekonomik projelerin son halini alması öngörülüyor.