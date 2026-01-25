İsrail ateşkese rağmen vurmaya devam ediyor: Gazze'de can kaybı 71 bini aştı!

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

10 Ekim 2025 tarihinde ateşkesin yürürlüğe girmesine rağmen, bölgeden gelen veriler saldırıların ve ihlallerin sürdüğünü gösteriyor. Sağlık Bakanlığı, ateşkes sonrası süreçte yaşanan ihlaller nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 484’e, yaralı sayısının ise 1321’e ulaştığını bildirdi. Son 24 saat içinde dahi hastanelere 3 yeni cenaze ve 8 yaralının ulaştığı bilgisi paylaşıldı.

GAZZE’NİN ALTYAPISI TAMAMEN ÇÖKTÜ

Gazze’deki hükümetin Medya Ofisi, saldırıların fiziksel yıkımına dair korkunç bir tablo çizdi. Yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’ndeki sivil altyapının yüzde 90’ının imha edildiği belirtildi. Bu yıkım; konutlar, yollar, hastaneler, okullar ve su-elektrik şebekelerini kapsıyor.

YENİDEN İNŞA İÇİN 70 MİLYAR DOLAR GEREKİYOR

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze Şeridi’ndeki yıkımın boyutlarını mali verilerle ortaya koydu. BM tahminlerine göre, kentin temel yaşam standartlarına döndürülmesi ve yeniden inşası için yaklaşık 70 milyar dolarlık devasa bir bütçeye ihtiyaç duyuluyor. Bu rakam, Gazze tarihinin en büyük insani ve ekonomik krizine işaret ediyor.