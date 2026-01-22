Putin Gazze'de Barış Kurulu'na katılmak için şartını açıkladı

Putin Gazze'de Barış Kurulu'na katılmak için şartını açıkladı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Gazze'de oluşturulan Barış Kurulu'na katılmaya hazır olduklarını ancak 1 milyar dolarlık katılım bedelinin, "ABD'de dondurulan Rus varlıklarından karşılanması gerektiğini" söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin'de Filistin Lideri Mahmud Abbas ile bir araya geldi.

Görüşme sonrasında açıklama yapan Rus lider, Gazze için oluşturulan Barış Kurulu'na katılmak istediklerini ancak, ancak katılma bedelinin "ABD’de dondurulan Rus varlıklarından sağlanması gerektiğini" ifade etti.

"BARIŞ KURULUNA KATILMAK İÇİN HAZIRIZ"

Kurulması planlanan yeni uluslararası yapıya maddi destek vermeye istekli olduklarını aktaran Putin, "Bu yeni Barış Kurulu organizasyonuna, öncelikle Filistin halkını desteklemek, fonları Gazze Şeridi'ni yeniden inşa etmek ve Filistin'in sorunlarını çözmek amacıyla kullanmak üzere bir milyar dolar ayırmaya hazırız" ifadelerine yer verdi.

Rus lider, söz konusu kaynağın adresi olarak ise Batı yaptırımları nedeniyle erişimi engellenen Rus Merkez Bankası rezervlerini işaret etti. Vladimir Putin, "Daha önce de söylediğim gibi, bu para önceki yönetim döneminde ABD'de dondurulan fonlardan gelecek. Bunun tamamen mümkün olduğunu düşünüyorum" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin'de Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya geldi.

TRUMP'IN ÖNERİSİNE "ŞARTLI" YEŞİL IŞIK

Görüşmenin bir diğer gündem maddesi ise ABD Başkanı Donald Trump’ın başkanlık ettiği "Barış Kurulu" oldu.

Rusya'nın bu yapıya katılımı konusunu değerlendirmeye aldıklarını dile getiren Putin, girişimin başarısı için uluslararası meşruiyet vurgusu yaptı.

Rus lider, "Herhangi bir girişim, mutlaka Birleşmiş Milletler (BM) kararlarıyla uyumlu olmalı ve çatışmaya uzun vadeli bir çözüm getirmeyi hedeflemelidir" diye konuştu.

