Pedofili suçlaması yapılan Emmy ödüllü aktöre bir şok daha

İddialar, Busfield'ın yönetmenliğini ve oyunculuğunu yaptığı 'The Cleaning Lady' adlı televizyon dizisinin setinde gerçekleşti. İddiaya göre, Busfield 2022 yılında, o sırada 7 ve 8 yaşında olan çocukları sette taciz etti. Dizide rol alan iki erkek kardeşe cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla suçlanan Busfield hakkında, Amerika Birleşik Devletleri’nin New Mexico eyaletinde pedofili suçlamasıyla yakalama emri çıkarıldı.

Emmy ödüllü aktöre pedofili suçlaması

DEFALARCA TACİZ SUÇLAMASI

İddiaya göre, çocuk ilk olayın yedi yaşındayken meydana geldiğini ve Busfield’ın kendisine üç veya dört kez dokunduğunu öne sürdü. Sekiz yaşındayken yaşanan başka bir olayda ise bu temasın beş veya altı kez tekrarlandığı öne sürüldü.

BUSFİELD’A YENİ SUÇLAMA

Çarşamba günü mahkemeye sunulan belgelerde, Busfield’a yaklaşık 25 yıl önce Sacramento’daki bir tiyatroda, o zaman 16 yaşında olan bir kızın babası tarafından üçüncü bir cinsel istismar suçlaması daha yöneltildiği belirtildi.

Savcılar, Busfield'ı iki tanesi küçük çocuğa cinsel temas ve bir tanesi de çocuk istismarı suçu olmak üzere üç ağır suçlamayla itham ediyor.

OYUNCULUK AJANSI, BUSFİELD İLE BAĞINI KOPARDI

'Innovative Artists' adlı oyunculuk ajansı, Busfield'ın turuncu mahkum tulumuyla Albuquerque şehrindeki ilk duruşmasına çıktığı çarşamba günü, oyuncuyla olan iş ilişkisini sonlandırdığını açıkladı.

BUSFIELD'IN KARİYER HAYATI

'The Cleaning Lady' dizisi, Fox kanalında dört sezon yayınlandıktan sonra 2025'te sona ermişti. Dizi, Warner Bros. tarafından üretilmişti. Şikayete göre Warner Bros. iddialarla ilgili kendi soruşturmasını yürütmüş ancak iddiaları doğrulayamamıştı.

'The West Wing', 'Field of Dreams' ve 'Thirtysomething' gibi yapımlardaki rolleriyle tanınan Timothy Busfield, Thirtysomething dizisindeki performansıyla 1991'de En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Emmy Ödülü'nü kazanmıştı.