Pedofili suçlaması yapılan Emmy ödüllü aktöre bir şok daha

Pedofili suçlaması yapılan Emmy ödüllü aktöre bir şok daha
Yayınlanma:
Dizi setinde bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan Emmy ödüllü aktör ve yönetmen Timothy Busfield'ın menajerlik ajansıyla ilişkisinin kesildiği bildirildi.

İddialar, Busfield'ın yönetmenliğini ve oyunculuğunu yaptığı 'The Cleaning Lady' adlı televizyon dizisinin setinde gerçekleşti. İddiaya göre, Busfield 2022 yılında, o sırada 7 ve 8 yaşında olan çocukları sette taciz etti. Dizide rol alan iki erkek kardeşe cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla suçlanan Busfield hakkında, Amerika Birleşik Devletleri’nin New Mexico eyaletinde pedofili suçlamasıyla yakalama emri çıkarıldı.

Emmy ödüllü aktöre pedofili suçlamasıEmmy ödüllü aktöre pedofili suçlaması

DEFALARCA TACİZ SUÇLAMASI

İddiaya göre, çocuk ilk olayın yedi yaşındayken meydana geldiğini ve Busfield’ın kendisine üç veya dört kez dokunduğunu öne sürdü. Sekiz yaşındayken yaşanan başka bir olayda ise bu temasın beş veya altı kez tekrarlandığı öne sürüldü.

BUSFİELD’A YENİ SUÇLAMA

Çarşamba günü mahkemeye sunulan belgelerde, Busfield’a yaklaşık 25 yıl önce Sacramento’daki bir tiyatroda, o zaman 16 yaşında olan bir kızın babası tarafından üçüncü bir cinsel istismar suçlaması daha yöneltildiği belirtildi.

Savcılar, Busfield'ı iki tanesi küçük çocuğa cinsel temas ve bir tanesi de çocuk istismarı suçu olmak üzere üç ağır suçlamayla itham ediyor.

whatsapp-image-2026-01-19-at-15-59-54.jpeg

OYUNCULUK AJANSI, BUSFİELD İLE BAĞINI KOPARDI

'Innovative Artists' adlı oyunculuk ajansı, Busfield'ın turuncu mahkum tulumuyla Albuquerque şehrindeki ilk duruşmasına çıktığı çarşamba günü, oyuncuyla olan iş ilişkisini sonlandırdığını açıkladı.

whatsapp-image-2026-01-19-at-16-00-46-1.jpeg

BUSFIELD'IN KARİYER HAYATI

'The Cleaning Lady' dizisi, Fox kanalında dört sezon yayınlandıktan sonra 2025'te sona ermişti. Dizi, Warner Bros. tarafından üretilmişti. Şikayete göre Warner Bros. iddialarla ilgili kendi soruşturmasını yürütmüş ancak iddiaları doğrulayamamıştı.

'The West Wing', 'Field of Dreams' ve 'Thirtysomething' gibi yapımlardaki rolleriyle tanınan Timothy Busfield, Thirtysomething dizisindeki performansıyla 1991'de En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Emmy Ödülü'nü kazanmıştı.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

“Asla bırakamam” diyenler! Sigarayı bırakmak artık parmaklarınızın ucunda
"Marmara'nın altındaki ateş" diyerek anlattı: Uzman isimden büyük İstanbul depremi açıklaması
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Meteoroloji İstanbulluları uyardı! Yarın daha zor geçecek
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Süper Lig ekibi ünlü milyardere satılıyor: Bahis operasyonlarını önceden bilen isim açıkladı
Bağırınca haklı mı oluyorsunuz?
İstanbul'a önce yağmur sonra kar uyarısı: Meteoroloji gün gün açıkladı
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Dünya
Mazlum Abdi Şara ile görüşmek için Şam'da
Mazlum Abdi Şara ile görüşmek için Şam'da
Protestolar nedeniyle kesilmişti: "İran'da internet haftasonu normale dönecek"
Protestolar nedeniyle kesilmişti: "İran'da internet haftasonu normale dönecek"
Pakistan'da AVM yangını! Can kaybı 14'e yükseldi: 70'ten fazla kişi kayıp!
Pakistan'da AVM yangını! Can kaybı 14'e yükseldi: 70'ten fazla kişi kayıp!