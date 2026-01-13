Paşinyan’dan 'Azerbaycan petrolü' vurgusu: Fiyatları aşağı çekti

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan’dan petrol ürünleri ithalatına başlanmasının ülke ekonomisine yansımalarını değerlendirdi. Paşinyan, 2025 yılı Aralık ayı ortasında başlayan ticari sürecin ardından ülkedeki akaryakıt fiyatlarında belirgin bir düşüş yaşandığını açıkladı.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden detaylı bir açıklama yapan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan kaynaklı petrol ürünlerinin piyasaya girmesiyle birlikte benzin ve dizel fiyatlarının gerilediğini belirtti. Paşinyan’ın paylaştığı verilere göre, ithalat öncesinde 510 dram (yaklaşık 1,35 dolar) olan premium benzinin litre fiyatı, 430 drama (yaklaşık 1,14 dolar) düştü. Bu değişim, fiyatlarda yüzde 15 oranında bir azalmaya tekabül ediyor.

DİZEL VE NORMAL BENZİN PİYASASINA ETKİSİ

İthalatın sadece premium benzinle sınırlı kalmadığını belirten Paşinyan, normal benzin ve dizel yakıt fiyatlarındaki son durumu da aktardı. İki gün önce Azerbaycan’dan Ermenistan’a dizel yakıt girişinin sağlandığını ve bu kısa sürede piyasa fiyatlarının yüzde 2 oranında düştüğünü ifade etti. Normal benzin fiyatlarında ise aralık ayına kıyasla yaklaşık yüzde 8’lik bir düşüş gözlendiğini belirten Paşinyan, "11 Aralık'ta normal benzinin asgari fiyatı 500 dram (yaklaşık 1,32 dolar) iken, şu an 460 drama (yaklaşık 1,21 dolar) gerilemiştir" bilgisini paylaştı.

"BARIŞIN SONUÇLARINI GÖRÜYORUZ"

Ekonomik verileri "barış gündeminin sonuçları" olarak nitelendiren Ermenistan Başbakanı, petrol ticareti konusunda hem Ermeni hem de Azerbaycan toplumunda bazı karşılıklı kaygıların bulunduğunu kabul etti. Ancak tüm bu adımların barış süreci çerçevesinde atıldığını vurgulayarak endişelerin yersiz olduğunu kaydetti.

Paşinyan açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Bütün bunlar barışın faydalarıdır. Bu barıştır; biz barış içinde yaşamayı öğrenmeliyiz. Aynı şekilde barışın getirdiği faydalardan da yararlanmayı öğrenmeliyiz. Ermenistan Cumhuriyeti'nin bunu yaptığını memnuniyetle kaydediyorum."

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

