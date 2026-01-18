Pakistan'da AVM faciası: Alevlere teslim olan binada 6 kişi hayatını kaybetti

Pakistan'ın güneyindeki Karaçi şehrinde, çok katlı bir alışveriş merkezini saran büyük yangın felaketle sonuçlandı. Olayda en az 6 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 20 kişi yaralandı.

Polis ve kurtarma yetkililerinin verdiği bilgiye göre, Pakistan'ın en büyük şehri olan Karaçi'de cumartesiyi pazara bağlayan gece bir alışveriş merkezinde büyük çaplı bir yangın çıktı.

KAPANIŞ SAATİNDE BAŞLADI

Yetkililer, itfaiye ve kurtarma ekiplerinin, yangın ihbarının alınmasının ardından yerel saatle 22.00 sularında olay yeri olan alışveriş merkezine hızla intikal ettiğini bildirdi. Yerel medyada yer alan haberlere göre, yangın çıkıp hızla yayıldığı sırada çoğu dükkan sahibi mağazalarını kapatmak üzereydi veya binadan çoktan ayrılmıştı.

Olay yerindeki Associated Press muhabirinin aktardığına göre, koruyucu kıyafetler giyen itfaiye ekipleri alevlerle zorlu bir mücadele verdi. Televizyon görüntülerine yansıyan anlarda, alevlerin pencere ve balkonlardan dışarı taştığı görülürken; itfaiye ekiplerinin merdivenler, su topları ve hortumlar kullanarak binanın katlarına müdahale ettiği gözlendi. Gecenin karanlığına yükselen yoğun siyah dumanların, olay yerinden birkaç blok öteden dahi görülebildiği belirtildi.

YANGINI TEKSTİL VE PLASTİK ÜRÜNLER KÖRÜKLEDİ

Yetkililer yangının, dükkan sahiplerinin ithal giyim eşyaları, tekstil ürünleri ve plastik ev gereçlerini depoladığı bir bölümde başladıktan sonra hızla yayıldığını açıkladı. Söz konusu malzemelerin yanıcı niteliğinin alevlerin büyümesine neden olduğu ifade edildi.

YAPISAL SORUNLAR VE GEÇMİŞ FELAKETLER

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, polis ekipleri alevlerin tamamen söndürülmesinin ardından kapsamlı bir soruşturma başlatılacağını duyurdu.

Karaçi, bu tür olayların sık yaşandığı güney Sindh eyaletinin başkenti olarak biliniyor. Şehirdeki ve ülkenin diğer bölgelerindeki pek çok yapıda yangın önleme ve söndürme sistemlerinin yetersiz olması, bu tür kazaların sıklıkla büyük hasar ve can kayıplarıyla sonuçlanmasına yol açıyor. Karaçi'de benzer bir felaket Kasım 2023'te de yaşanmış; bir alışveriş merkezini saran yangında 10 kişi hayatını kaybederken 22 kişi de yaralanmıştı.