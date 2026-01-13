Öldün mü uygulaması viral oldu: Dünya bunu konuşuyor

Öldün mü uygulaması viral oldu: Dünya bunu konuşuyor
Yayınlanma:
Çin’de hızla yayılan "Öldün mü?" adlı uygulama gündem oldu. Kullanıcı iki gün boyunca “hayattayım” sinyali vermezse acil temas kişisini otomatik olarak uyaran uygulamanın adı ise çok tartışılıyor.

Çin'de "Ya bir gün ölürsem ve kimse fark etmezse?" korkusuna yönelik bir uygulama piyasaya sürüldü. "Öldün mü?" ismiyle Çin'de piyasaya sürülen uygulama kısa sürede en çok indirilenler listesinin zirvesine yerleşmeyi başardı.

Uluslararası adı Demumu olan uygulamaya bir acil temas kişisi tanımlanıyor ve her iki günde bir ekrandaki yeşil düğmeye basarak "hayattayım" sinyali veriliyor. Eğer iki gün üst üste giriş yapılmazsa üçüncü günde otomatik olarak belirlenen kişiye bir e-posta gönderiliyor ve "kullanıcı tehlikede olabilir" şeklinde bir uyarı mesajı yollanıyor.

telephone.webp

TikTok verileri açıkladı: Türkiye'de milyonlarca video silindi! Kapatılan hesap sayısı dudak uçuklattıTikTok verileri açıkladı

Çin'de, App Store'un en çok indirilen ücretli uygulaması konumuna yükselen "Öldün mü?"nün fiyatı ise 8 yuan yani yaklaşık 1,15 dolara denk geliyor.

İSİM DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİ

Uygulamanın en çok tartışılan tarafı ise "Öldün mü?" ismi oldu. Bazı kullanıcılar bu isimden rahatsız olduğunu belirtip isim değişikliği talep ederken, bir kesim ise uygulamayı bu ismin viral yaptığını söylüyor. Uygulamayı geliştiren ekip, eleştirileri dikkate alarak isim değişikliği seçeneğini değerlendirdiklerini belirtti.

use-telephone.jpg

1995 sonrası doğumlu üç genç geliştiricinin yaklaşık 140 dolara hayata geçirdiği uygulama için yüzde 10 hisse karşılığı 1 milyon yuan yatırım arayışına girildiği de belirtildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İzmir'deki 2 bin yıldır uyuyan fayı açıkladı! Büyük deprem için için büyüklük verdi!
Bilal Erdoğan TÜGVA etkinliğine davet ettiği eski milli futbolcuları topa tuttu
En düşük emekli maaşına ek ödeme belli oldu: Önce onlar alacak
Göklere çıkarıldılar ama gerçek ortaya çıktı: %80 daha fazla arıza çıkarıyorlar
Göklere çıkarıldılar ama gerçek ortaya çıktı: %80 daha fazla arıza çıkarıyorlar
Kar yağışı devam edecek mi soğuk ne zaman bitecek: Meteoroloji uzmanı açıkladı
Emekli promosyon tutarı 31 bin TL’ye yükseldi: Bankalar kesenin ağzını açtı!
Emekli promosyon tutarı 31 bin TL’ye yükseldi: Bankalar kesenin ağzını açtı!
İslam Memiş ev ve araba alacaklara müjdeyi duyurdu
İslam Memiş ev ve araba alacaklara müjdeyi duyurdu
Kalp krizinde en tehlikeli saat artık biliniyor: Gündüz
Avrupa'nın yeni kralı belli oldu! Bu yılın otomobili rakiplerini açık ara geride bıraktı
Avrupa'nın yeni kralı belli oldu! Bu yılın otomobili rakiplerini açık ara geride bıraktı
TFF yöneticileri arasında kavga çıktı: Süper Kupa'daki skandalı açıkladı
Dünya
ABD'nin iki eyaletinden Trump yönetimine "ICE" davası
ABD'nin iki eyaletinden Trump yönetimine "ICE" davası
Son dakika | Suriye'de Fırat'ın batısı askeri alan ilan edildi: SDG'nin doğuya çekilmesi istendi
Son dakika | Suriye'de Fırat'ın batısı askeri alan ilan edildi: SDG'nin doğuya çekilmesi istendi
Grönland paylaşılamıyor! Trump istiyordu Rusya'da açık açık talip oldu
Trump istiyordu Rusya'da açık açık talip oldu