Öldün mü uygulaması viral oldu: Dünya bunu konuşuyor

Çin'de "Ya bir gün ölürsem ve kimse fark etmezse?" korkusuna yönelik bir uygulama piyasaya sürüldü. "Öldün mü?" ismiyle Çin'de piyasaya sürülen uygulama kısa sürede en çok indirilenler listesinin zirvesine yerleşmeyi başardı.

Uluslararası adı Demumu olan uygulamaya bir acil temas kişisi tanımlanıyor ve her iki günde bir ekrandaki yeşil düğmeye basarak "hayattayım" sinyali veriliyor. Eğer iki gün üst üste giriş yapılmazsa üçüncü günde otomatik olarak belirlenen kişiye bir e-posta gönderiliyor ve "kullanıcı tehlikede olabilir" şeklinde bir uyarı mesajı yollanıyor.

Çin'de, App Store'un en çok indirilen ücretli uygulaması konumuna yükselen "Öldün mü?"nün fiyatı ise 8 yuan yani yaklaşık 1,15 dolara denk geliyor.

İSİM DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİ

Uygulamanın en çok tartışılan tarafı ise "Öldün mü?" ismi oldu. Bazı kullanıcılar bu isimden rahatsız olduğunu belirtip isim değişikliği talep ederken, bir kesim ise uygulamayı bu ismin viral yaptığını söylüyor. Uygulamayı geliştiren ekip, eleştirileri dikkate alarak isim değişikliği seçeneğini değerlendirdiklerini belirtti.

1995 sonrası doğumlu üç genç geliştiricinin yaklaşık 140 dolara hayata geçirdiği uygulama için yüzde 10 hisse karşılığı 1 milyon yuan yatırım arayışına girildiği de belirtildi.