New York’u esir alan “beyaz felaket” büyüyor: En az 70 kişi can verdi

Yayınlanma:
ABD’de etkisini gösteren dondurucu soğuklar ve kar fırtınası, hayatı felç etmeye devam ediyor. “Tarihi” olarak değerlendirilen soğuklardan en çok etkilenen kentlerden biri olan New York’ta çoğu evsiz 10 kişi yaşamını yitirirken ABD’de toplam can kaybı 70’e çıktı. Meteoroloji'den yapılan uyarıda ise, hafta sonu ABD'nin doğu kıyılarını bir başka kış fırtınasının vurabileceği açıklandı.

Amerika Birleşik Devletleri’nde, “tarihi” olarak nitelendirilen dondurucu soğuk hava ve kar fırtınası etkili olmaya devam ediyor. Olumsuz hava koşulları günlük yaşamı felç ederken can kaybını da artırdı.

EN AZ 70 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ!

Olumsuz hava koşullarından en çok etkilenen kentlerden olan New York’ta, çoğu evsiz 10 kişi hayatını kaybederken ülke genelinde en az 70 kişinin can verdiği bildirildi.

abd.webp

NEW YORK EVSİZLER İÇİN SEFERBER OLDU!

Diğer taraftan ABD merkezli bir rehabilitasyon merkezinden gönüllüler, hava sıcaklığının eksi15 dereceye kadar düştüğü New York sokaklarında evsizlere yardım ulaştırmak için seferber oldu. Gönüllüler, yapılacak küçük bir yardımın bile hayati önem taşıdığına dikkat çekerek “Bir çift çorap vermek bile büyük fark yaratıyor” ifadelerini kullandı.

abd3.webp

MAMDANİ YARDIM ÇALIŞMALARININ SÜRDÜĞÜNÜ AÇIKLADI!

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani ise, kentte evsizlere yönelik saha ekiplerinin artırıldığını, acil durum kapsamında ısınma merkezlerinin açıldığını ve yardım çalışmalarının aralıksız devam ettiğini duyurdu.

abd5-001.jpg

69 MİLYON KİŞİ” SOĞUK HAVA” UYARISI ALTINDA!

NBC News’in aktardığına göre, kar fırtınası, yerini yavaş yavaş kar ve buzlanmaya bırakırken ülkedeki dondurucu soğuk hava dalgası etkisini göstermeye devam ediyor. 69 milyon kişinin hala soğuk hava uyarısı altında olduğu bildirilirken olumsuz hava koşullarının önümüzdeki haftaya kadar sürmesi bekleniyor.

abd2.webp

HAFTA SONU YENİDEN FIRTINA BEKLENİYOR!

Meteoroloji, bu hafta sonu ABD'nin doğu kıyılarını bir başka "önemli" kış fırtınasının vurabileceğini ifade ederken "kıyı bölgelerindeki etkilere ilişkin güveninin arttığını" ifade etti.

Fırtınanın, cuma gecesinden pazar gecesine kadar doğu kıyısının etkilenebileceği kaydedilirken Carolina ve Güney Virginia’nın risk altında olduğu bildirildi.

Bir senaryoda, fırtına kıyıdan yeterince uzakta kalabilir ve en yüksek kar riski doğu Carolina ve güney Virginia'da kalırken, Washington DC'den Connecticut'a kadar olan bölge kar yağışından korunabilir. Fakat fırtına kıyıya daha yakın bir rota izlerse, Orta Atlantik ve Kuzeydoğu bölgelerinde kar yağışı görülebilir.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

